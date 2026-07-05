Video: el desgarrador llanto de Neymar en la cancha por la eliminación de Brasil del Mundial 2026 Noruega eliminó al equipo carioca con un doblete de Erling Haaland y destruyó el sueño del 10 de levantar la copa del mundo este año. Desconsolado, se derrumbó en la cancha a llorar. Por Agregar C5N en









Neymar desconsolado tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo de 2026.

El 10 de Brasil, Neymar Jr., se desplomó en el MetLife Stadium en Nueva Jersey luego de que Noruega eliminara a la Selección carioca con un doblete de Erling Haaland y rompió en llanto por perder otra oportunidad de levantar la Copa del Mundo y sumar la sexta estrella al escudo de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Raphinha es el primero de sus compañeros que se acerca a intentar consolarlo, pero la estrella del fútbol brasileño esconde la cara en su remera. En segundos, Endrick y Alisson, el arquero, se sumaron al intento de reconfortarlo. El capitán fue el único que convirtió un gol para Brasil a los 54 minutos del segundo tiempo tras aprovechar un penal.

Con siete goles en lo que va del Mundial de Norteamérica 2026, Haaland empató en la cima de goleadores con el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé. Es la primera vez que Noruega pasa a cuartos de final en toda su historia futbolística.

EL LLANTO DE NEY



Brasil ELIMINADO del #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/spRSLQnkWt — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026 El conjunto de Stale Solbakken dominó la pelota durante una gran parte del partido, mientras que el equipo de Carlo Ancelotti buscó aprovechar la velocidad de sus delanteros, especialmente de Vinícius Jr. Sin embargo, no fue suficiente para pasar de etapa.

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