6 de julio de 2026 Inicio
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Salió a la luz un video inédito del último saludo de cumpleaños de Cristina Kirchner a Diego Maradona

El material audiovisual se conoció en el marco del juicio oral que investiga las causas de la muerte del astro del fútbol mundial.

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Maradona junto a Cristina Kirchner.

Maradona junto a Cristina Kirchner.

Se conoció este lunes un video inédito que registró el saludo telefónico de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner a Diego Maradona por el cumpleaños número 60 del exfutbolista. El documento audiovisual data del 25 de octubre de 2020, tres semanas y media antes del fallecimiento del ídolo popular, y expone su severo deterioro físico.

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El abogado Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda, intentó reproducir la grabación durante la declaración testimonial de Vanesa Morla, asistente del director técnico y hermana de Matías Morla, el representante del Diez. Aunque el tribunal no autorizó la exhibición de las imágenes en la audiencia, el contenido de la filmación trascendió de manera pública una vez finalizada la primera parte de la jornada judicial.

La escena transcurre en el comedor de la vivienda de la localidad bonaerense de Brandsen, donde el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata residía en aquel momento. En las imágenes se observa al exfutbolista con dificultades mientras su colaboradora le acerca el teléfono celular para comunicarlo con la exmandataria.

Durante la conversación de poco más de un minuto, la dirigente política le manifestó su afecto con un mensaje de reconocimiento histórico. "Escúchame, querido, te quería decir que te quiero mucho y quería llamarte en estos 60 porque sos el único argentino, uno de los pocos en verdad, que le ha dado alegrías a la gente y ha puesto a la bandera argentina en lo más alto del mundo. Así que no podía dejar de llamarte", expresó la funcionaria.

"Bueno, Dieguito. Nada, querido. Cuídate mucho. Y un beso enorme en estos sesenta años, ¿sí?", exclamó la expresidenta al momento del cierre de la llamada. Ante la pregunta sobre su estado actual, Maradona respondió un breve "bien, bien" con un habano en su mano, y le anticipó su traslado hacia el estadio del club platense para los festejos oficiales.

El estado de salud de Diego Maradona empeoró tras el homenaje en La Plata

Esa misma tarde, el director técnico ingresó al campo de juego del estadio Juan Carmelo Zerillo con visibles dificultades para caminar y bajo una fuerte preocupación general. Debido a su condición médica, el entrenador abandonó las instalaciones antes del inicio del partido frente a Patronato, en lo que significó su última aparición pública.

Los médicos derivaron al paciente a un sanatorio de La Plata tras la preocupante imagen que dejó en el estadio, donde los estudios clínicos detectaron un hematoma subdural. El cuadro clínico derivó en una cirugía en la Clínica Olivos y en el posterior traslado a la internación domiciliaria de Tigre, lugar donde falleció el 25 de noviembre de 2020.

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