Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y la definió como "un insulto al periodismo"

El futbolista continuó su cruzada contra la conductora de SQP, esta vez por la denuncia contra Wanda Nara, y desmintió haberle pedido plata a su exesposa por sus dichos sobre los turcos.

Mauro Icardi negó la versión de Yanina Latorre sobre la demanda contra Wanda Nara por lo que dijo sobre la relación del futbolista con Turquía y mostró en Instagram el fallo del juez. " La credibilidad la perdiste hace rato, es más, sos un insulto al periodismo ", sentenció el deportista.

Latorre había contado en sus historias en esa misma red social que Icardi había pedido "100 millones y 500 millones más de multa por los dichos de Wanda en SQP" y que el juez lo rechazó argumentado que "son dichos de él sobre los turcos, no de Wanda". "Quedó en la nada el reclamo", había afirmado la conductora .

Sin embargo, en el fallo que compartió el exjugador del Galatasaray el juez resolvió que la conductora de MasterChef Celebrity deberá " abstenerse de mencionar, publicar, exhibir, difundir o divulgar cualquier mensaje, conversación, video, audio o material relacionado con la carrera futbolística del Sr. Icardi, los clubes en los que haya jugado o pudiera jugar, su contrato con el Galatasaray, sus vivencias en Turquía y/o cualquier cuestión que pudiera afectar su imagen profesional".

De no cumplir, Wanda deberá abonar una multa de $10.000.000 , como correctamente había informado Latorre. También había dicho que las abogadas del deportistas pretendían subir el monto y cobrar por los dichos que ya realizó. Icardi no hizo ninguna aclaración sobre esto último.

"Siempre quedás expuesta, amor. Yo siempre tengo pruebas reales", la desafió el jugador de fútbol y deslizó: "Contales a tus seguidores... el 21 te vas a Miami, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Vas a controlar la relación de cinco años que hay por allá y que tan nerviosa te tiene? ".

Icardi le había dicho que tenía material que probaba la infidelidad de Diego Latorre y se lo recalcó: "No te olvides de que yo sí tengo pruebas, así que ni vayas, ya se aburrieron del atún, amor".

El pedido que le hicieron a Wanda Nara sus hijas en medio del conflicto con Mauro Icardi

En medio de la disputa legal y el revuelo mediático que mantiene con Mauro Icardi por sus dos hijas, Wanda Nara volvió a mostrarse públicamente junto a las nenas y sus hermanos varones. La sorpresiva postal familiar despertó una ola de interrogantes en el mundo del espectáculo, abriendo paso a diversas hipótesis sobre el estado actual del conflicto civil entre los mediáticos.

Fue la panelista Cora Debarbieri quien se encargó de revelar los pormenores de la situación en Infama, luego de ponerse en contacto directo con Ana Rosenfeld, la defensora legal de la conductora. Al indagar sobre la imagen que llegó a las redes sociales, la periodista aclaró el panorama: “Hablé con Ana porque había visto una fotografía donde está Wanda con sus hijas y también sus hijos. Entonces le consulté si ya volvieron las hijas con Wanda y me pone: ‘No, solo fueron de paseo con los varones’”, precisó.

Sin embargo, el dato de la jornada radicó en el motor que impulsó dicha salida. Según el relato de la integrante del ciclo de espectáculos, el reencuentro se concretó por la pura voluntad y el expreso deseo de las menores, quienes buscaron propiciar un espacio de contención en medio de la tormenta que atraviesan sus padres. “Las nenas supuestamente se levantaron hoy y dijeron: ‘Queremos un paseo familiar’. Llamaron a los hermanos, hicieron ese paseo”, destapó la comunicadora.

Para finalizar, Debarbieri arrojó luz sobre los pasos a seguir una vez concluido el recreo de los menores y cómo se diagramará la rutina de cara a los próximos días. “Le pregunté: ‘¿Vuelven después con Mauro?’. Y me pone: ‘Hasta el día que Wanda viaja con todos los chicos al exterior’”, concluyó la panelista citando las palabras de Rosenfeld, confirmando que las nenas regresarán temporalmente con el futbolista antes de emprender un viaje internacional junto a toda la familia.