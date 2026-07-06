La Selección argentina clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras una sufrida victoria contra Cabo Verde y este martes jugará frente a Egipto. Si bien los argentinos confían en los jugadores, hay otros que apuestan a saber más allá y recurren a la Astrología. ¿Cuáles es la predicción para el encuentro en la definición de eliminación directa?
El astrólogo Juan Cruz Sirius quien ya había hecho una predicción certera para Qatar 2022 y lo expuso en sus redes sociales, ahora analizó el presente del conjunto Albiceleste contra los egipcios que tiene entre sus figuras al delantero de Liverpool, Mohamed Salah, y el delantero de Manchester City, Omar Marmoush.
“Para mañana veo un triunfo de Argentina; avanzando de ronda”, explicó en diálogo con C5N y sostuvo que ve indicios “de cierta dificultad o partido complejo o trabajoso”. “Eso lo da el planeta Saturno que está activo no solo en la carta del partido, sino también en varias cartas generales para Argentina para este Mundial”, explicó.
En esa línea, Sirius aclaró que “es difícil precisar las características del partido y si tengo que arriesgar, diría que es un partido parejo o trabajoso para Argentina, pero más allá de cómo sea lo importante es el resultado final”. A la hora de analizar el choque, Juan Cruz reconoció que “se activa el factor Marte donde se puede ver reflejado algunas posibilidades de “conflicto o violencia”: “En fútbol a veces se traduce en lesiones o en expulsados, un partido muy físico. Esto último puede ser una característica, o sea, hay más chances que en otros partidos, que pueda pasar eso, por eso mencioné que podría ser un partido sufrido”.
“Desde mi interpretación astrológica es triunfo y avance de Argentina”, sentenció señalando que se basa en diferentes cartas astrales, como la del ciclo de Lionel Scaloni, que es cuando el técnico dirigió a la Selección por primera vez, la fundación de la AFA y también la del capitán Lionel Messi, como referente, capitán o figura.
Cuáles son las fortalezas y debilidades de Egipto, rival de Argentina en los octavos de final
Después de analizar el presente del conjunto Argentina, Juan Cruz Sirius también puso foco en el rival de los octavos de final del Mundial 2026, Egipto, que viene de clasificar tras superar Australia en la instancia de penales luego de haber igualado 1 a 1 en el tiempo reglamentario.
En ese sentido, el astrólogo especificó basándose en la carta del inicio del ciclo del entrenador, Hossam Hassan. “Es una carta que tiene buenos indicios favorables. Por eso pienso que puede ser un partido parejo, pero no creo que pase más de allí”, indicó en diálogo con C5N, aunque destacó el buen rendimiento y la instancia a la que llegó Egipto que “es un montón ya”.
“No me parece que vaya a eliminar a Argentina. O sea, tendría que haber algo mucho más contundente al menos en esa en esa carta”, concluyó.