La predicción de un astrólogo sobre el partido de la Selección ante Egipto en el Mundial 2026 Juan Cruz Sirius, quien tuvo un pronóstico certero en Qatar 2022, volvió a analizar cuál será el destino del conjunto capitaneado por Lionel Messi en el encuentro contra los egipcianos que tiene como figuras a Mohamed Salah. Por Ileana Brandan Agregar C5N en









La Selección jugará por los octavos de final del Mundial 2026 a las 13 (hora argentina) contra Egipto en Atlanta.

La Selección argentina clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras una sufrida victoria contra Cabo Verde y este martes jugará frente a Egipto. Si bien los argentinos confían en los jugadores, hay otros que apuestan a saber más allá y recurren a la Astrología. ¿Cuáles es la predicción para el encuentro en la definición de eliminación directa?

El astrólogo Juan Cruz Sirius quien ya había hecho una predicción certera para Qatar 2022 y lo expuso en sus redes sociales, ahora analizó el presente del conjunto Albiceleste contra los egipcios que tiene entre sus figuras al delantero de Liverpool, Mohamed Salah, y el delantero de Manchester City, Omar Marmoush.

“Para mañana veo un triunfo de Argentina; avanzando de ronda”, explicó en diálogo con C5N y sostuvo que ve indicios “de cierta dificultad o partido complejo o trabajoso”. “Eso lo da el planeta Saturno que está activo no solo en la carta del partido, sino también en varias cartas generales para Argentina para este Mundial”, explicó.

En esa línea, Sirius aclaró que “es difícil precisar las características del partido y si tengo que arriesgar, diría que es un partido parejo o trabajoso para Argentina, pero más allá de cómo sea lo importante es el resultado final”. A la hora de analizar el choque, Juan Cruz reconoció que “se activa el factor Marte donde se puede ver reflejado algunas posibilidades de “conflicto o violencia”: “En fútbol a veces se traduce en lesiones o en expulsados, un partido muy físico. Esto último puede ser una característica, o sea, hay más chances que en otros partidos, que pueda pasar eso, por eso mencioné que podría ser un partido sufrido”.

“Desde mi interpretación astrológica es triunfo y avance de Argentina”, sentenció señalando que se basa en diferentes cartas astrales, como la del ciclo de Lionel Scaloni, que es cuando el técnico dirigió a la Selección por primera vez, la fundación de la AFA y también la del capitán Lionel Messi, como referente, capitán o figura.