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6 de julio de 2026 Inicio

Quién transmite Argentina vs. Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026 por TV

El campeón del mundo enfrenta al seleccionado egipcio en Atlanta con la mira puesta en los cuartos de final y con posibles cambios en la formación luego del desgaste del partido anterior.

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Señales abiertas y plataformas digitales aseguran cobertura total para seguir el encuentro.

Señales abiertas y plataformas digitales aseguran cobertura total para seguir el encuentro.

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La Selección argentina vuelve a la cancha este martes 7 de julio para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, con el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta como escenario y el objetivo de seguir defendiendo el título. El partido arranca a las 13 horas de nuestro país y la oferta de transmisión es amplia, con señales abiertas, cables y plataformas de streaming disponibles.

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La albiceleste llega a esta instancia luego de superar a Cabo Verde en un encuentro que se extendió hasta el tiempo suplementario y se definió con goles de Messi, Lisandro Martínez y Cuti Romero. El desgaste del partido anterior y el nivel irregular del equipo llevaron a Lionel Scaloni a analizar modificaciones en varios sectores, con el posible regreso de Leandro Paredes al mediocampo y la entrada de Julián Álvarez en la delantera como los cambios más probables.

Enfrente estará Egipto, que llegó a esta instancia como segundo de su grupo y eliminó a Austrialia en los penales durante la ronda anterior. Con Mohamed Salah como la figura del equipo africano, buscará seguir haciendo historia en el torneo. El ganador se enfrentará al vencedor entre Suiza y Colombia.

Canales de TV que transmiten el partido de Argentina vs. Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026

El encuentro tendrá cobertura en señal abierta a través de Telefe y la TV Pública, lo que garantiza acceso para todo el país más allá del soporte utilizado para sintonizarlo. Por cable, el partido se podrá ver en TyC Sports, disponible en la mayoría de los paquetes básicos, y en DSports, la señal exclusiva para los suscriptores de DirecTV.

Para quienes prefieran el streaming, las opciones son igualmente variadas. DGO transmitirá el partido para los usuarios de DirecTV con acceso digital, mientras que Flow lo hará para sus suscriptores. Las plataformas internacionales Disney+ y Paramount+ también incluirán el encuentro en su grilla de transmisiones en vivo.

El partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario con capacidad para unos 51.000 espectadores inaugurado en 2017, que es sede habitual de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS.

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