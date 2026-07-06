Nueva declaración de Sofi Martínez tras la polémica y el gesto de Messi: "Tengo frustración"

La periodista explicó cómo atravesó las versiones que se viralizaron, agradeció el respaldo del capitán argentino y admitió el malestar que le provocó la repercusión mediática.

La periodista Sofi Martínez volvió a referirse al gesto que tuvo Lionel Messi después del triunfo de la Selección argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde , en un episodio que terminó por desactivar los rumores que durante varios días circularon sobre un supuesto distanciamiento entre ambos.

Desde Atlanta , la cronista aseguró que toda la polémica nació a partir de versiones sin sustento y dejó una de las frases más fuertes desde que estalló el tema: "Tengo frustración de que hayan transformado ese momento, que fue hermoso para todos, en algo malo" .

Consultada por la panelista Pía Shaw sobre cómo vivió el reencuentro con el capitán argentino, Sofi relativizó incluso el término. "Decir el reencuentro es raro porque cada vez que Leo pasó por zona mixta le pregunté por cada uno de los partidos. Después se armó toda una bola que no tenía ninguna lógica" , explicó.

La periodista insistió en que nunca existió un conflicto con Messi ni con la Selección Argentina , y sostuvo que todo surgió por publicaciones en redes sociales que luego fueron replicadas en distintos medios. De hecho, en diálogo con A la Barbarossa (Telefe), también explicó cuál fue el origen de los rumores.

"La última semana se armó todo un lío por un tuit que decía que existía algún problema con mi trabajo y la Selección, con mi trabajo en el Mundial, cosa que nunca tuvo nada de cierto" , afirmó. Además, agregó que esa versión fue creciendo con interpretaciones sobre otros episodios, entre ellos el recordado saludo de Messi al exfutbolista Maxi López , que algunos usuarios utilizaron para alimentar especulaciones sin pruebas.

Buena onda entre Sofi Martínez y Lio Messi. Instagram @sofimmartinez

La periodista recordó especialmente aquella escena previa a un partido, cuando Messi abrazó a Maxi López antes de ingresar al campo. "Nunca saluda a periodistas en ese momento. Yo me mantuve al margen, me puse feliz por Maxi, por su emoción. Fue un momento hermoso al aire para todos", relató.

Sin embargo, reconoció que sintió decepción por la interpretación que se hizo después. Y, ya sobre el final de la entrevista, dedicó un emotivo reconocimiento al capitán argentino. "Considero que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos, pero increíblemente es mejor persona todavía", expresó.

Luego explicó por qué el saludo que recibió tras el partido fue tan importante: "No tenía ninguna necesidad de frenar para matar lo que venía sucediendo esta semana. Lo que hizo puede desterrar cosas mentirosas que se dijeron durante años. Le voy a estar agradecida siempre porque no tenía ninguna necesidad de hacerlo y a mí me alivió", concluyó.

El gesto de Messi con Sofi Martínez

Todo ocurrió inmediatamente después de la agónica clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026. Tras vencer 3-2 a Cabo Verde en Miami, Lionel Messi llegó a la zona mixta, vio a Sofi Martínez entre los periodistas y, antes de comenzar la entrevista, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: "Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo". La declaración fue interpretada como una respuesta directa a los rumores que circulaban desde hacía varios días.

El gesto del capitán no pasó inadvertido porque en la previa habían tomado fuerza versiones que aseguraban que la periodista tenía restricciones para acercarse al plantel o entrevistar a los futbolistas. Sin nombrar a nadie, Messi eligió responder con naturalidad y dejar en evidencia que la relación profesional con la cronista continuaba exactamente igual que siempre, desmintiendo de manera implícita todas las especulaciones.

Después de la entrevista, Sofi también habló durante la transmisión oficial y valoró especialmente la actitud del rosarino. "Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponde o no tiene ningún tipo de sentido. Son todas mentiras", afirmó con contundencia, insistiendo en que jamás existió el supuesto conflicto del que hablaban las redes sociales.

Sofi Martínez, en una entrevista en zona de camarines con el Diez.

La periodista agregó que, hasta ese momento, había preferido no responder públicamente. "A veces prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen. Él no tenía por qué saludar para aclarar nada y, sin embargo, lo hizo simplemente para dejar en claro que no hay ningún problema", sostuvo, visiblemente emocionada.

Las repercusiones continuaron este lunes. El periodista Diego Leuco también respaldó públicamente a su expareja y colega, a la vez que aseguró que el gesto de Messi "cortó todas las boludeces", en referencia a las versiones que se habían instalado durante los últimos días. De esta manera, tanto las declaraciones del capitán como el testimonio de Sofi Martínez terminaron por cerrar una polémica que, según la propia periodista, "nunca tuvo ningún tipo de fundamento" y que quedó desmentida por los propios protagonistas.