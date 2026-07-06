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6 de julio de 2026 Inicio

Cómo ver Argentina vs. Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026 por TV y streaming

Las diferentes alternativas en señales de aire y aplicaciones digitales para seguir en directo el trascendental cruce eliminatorio de la Albiceleste.

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Las maneras de seguir a la Selección Argentina en los octavos de final.

Las maneras de seguir a la Selección Argentina en los octavos de final.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa más vibrante y la expectativa en todo el país es total de cara al próximo compromiso de la Selección Argentina. Tras una sufrida batalla frente a Cabo Verde que demandó jugar el tiempo suplementario, el conjunto comandado por Lionel Scaloni ya se encuentra instalado en la ciudad de Atlanta con el objetivo de ultimar los detalles futbolísticos y asegurar su lugar entre los mejores ocho seleccionados del planeta.

Rodrigo de Paul y Leandro Paredes cumpliendo la cábala de comer caramelos antes de los partidos.
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El cruce de octavos de final presentará un desafío inédito en la historia de los Mundiales, ya que la Albiceleste cruzará caminos con Egipto en el imponente Mercedes-Benz Stadium. Los dirigidos por Hossam Hassan llegan a esta cita con el envión anímico de haber hecho historia al meterse por primera vez en una ronda eliminatoria, tras dejar en el camino a Australia en una dramática definición por penales en Dallas, lo que promete un desarrollo de alta intensidad física y mental.

La atención del público argentino estará completamente dividida entre la ilusión de ver otra gran función del capitán Lionel Messi y la preocupación por el desgaste acumulado, dado que ambos planteles arrastran 120 minutos de juego sobre sus espaldas en la fase previa. El ganador de este decisivo enfrentamiento mantendrá vivo el sueño mundialista en tierras norteamericanas y avanzará directamente a los cuartos de final, donde esperará el vencedor de la llave que protagonizan Suiza y Colombia.

Cómo ver a Argentina vs. Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026 por TV

Para seguir el minuto a minuto de este trascendental choque por la Copa del Mundo, el público local contará con una variada oferta de alternativas en la pantalla tradicional. El cotejo se podrá sintonizar en directo mediante las pantallas habituales de Telefé, TyC Sports, la TV Pública y DSports, lo que asegura un despliegue federal para acompañar el destino del representativo nacional.

Además, para quienes busquen opciones alternativas fuera de las grillas de cable tradicionales o la televisión abierta analógica, los principales cableoperadores del país dispondrán de señales en alta definición integradas en sus decodificadores digitales, lo que permitirá vivir cada segundo del trascendental partido con la máxima calidad de imagen y sonido directamente desde el televisor del hogar.

Cómo ver a Argentina vs. Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026 por streaming

Por otro lado, aquellos que opten por seguir las alternativas del encuentro a través de soportes digitales dispondrán de un amplio abanico de servicios de streaming. Las aplicaciones de Flow, DGO, Mi Telefé y Telecentro Play emitirán en simultáneo la programación de los canales de aire y cable, al tiempo que los servicios de Paramount+ y Disney+ Premium integrarán el evento de manera directa en sus respectivas grillas para celulares, tabletas y computadoras.

Esta flexibilidad tecnológica les permitirá a los usuarios conectarse a la transmisión desde cualquier punto del territorio nacional, ya sea utilizando redes móviles o conexiones inalámbricas. De este modo, el partido se adaptará por completo a las nuevas formas de consumo, asegurando que los hinchas no se pierdan ninguna jugada clave de la Albiceleste aunque se encuentren lejos de un televisor.

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