Había prometido que se iba a tatuar a Martita Fort si le conseguían una entrada para ver a la Selección y cumplió

Una periodista deportiva convirtió una apuesta viral en un recuerdo permanente. Contó cómo vivió desde la tribuna un sueño mundialista gracias a la ayuda de la influencer.

La pasión por la Selección Argentina volvió a dejar una historia tan insólita como emotiva en pleno Mundial 2026 . La periodista deportiva Florencia Moncalvillo , de 37 años, cumplió una promesa que rápidamente se volvió viral: se tatuó el nombre de Martita Fort después de que la influencer lograra conseguirle una entrada para presenciar el partido frente a Cabo Verde en Miami.

La propia protagonista confirmó que el tatuaje será permanente y que jamás pensó en borrarlo porque representa uno de los momentos más importantes de su vida. De hecho, fue contundente al responder a quienes le preguntaban si pensaba taparse el tatuaje.

"Cuando la gente me dice 'ahora te lo tapás', les respondo que no. Martita eligió el tamaño y yo la letra. No me lo voy a tapar. Dije que me lo iba a hacer y queda ahí. Un día me voy a morir y la piel va a dejar de existir. Lo que me llevo en el corazón y en el alma es el momento que viví" , afirmó a TN, con lo que dejó en claro que para ella el valor simbólico supera cualquier cuestionamiento.

Según relató, la búsqueda de una entrada parecía imposible. Después de contactar periodistas, empresas, marcas y distintos conocidos sin éxito, decidió hacer una promesa extrema. "Le escribí a un montón de gente y todos me decían que era imposible. Hasta periodistas muy conocidos me respondían que ellos tampoco conseguían. Ahí dije: 'A la primera persona que me cruce le prometo que me tatúo su nombre si me consigue una entrada'" , recordó durante la entrevista. Esa persona terminó siendo Martita Fort, con quien coincidió en una celebración durante el Mundial.

La historia tuvo un desenlace inesperado cuando Martita Fort la invitó a participar de un streaming en Miami y allí le confirmó que había conseguido el ansiado ticket para el encuentro de la Scaloneta. Horas después, Florencia encontró un tatuador —que había trabajado con reconocidas figuras como Antonela Roccuzzo , Nicki Nicole , Cazzu , La Joaqui y Felipe Fort — y cumplió su palabra.

Incluso, al día siguiente asistió al tradicional banderazo con el tatuaje recién hecho y luego compartió el partido junto a la propia influencer. Mientras tanto, reveló que continúa buscando una entrada para el duelo de octavos de final frente a Egipto en Atlanta.

Las decisiones de Florencia por el fútbol

La promesa cumplida con Martita Fort no fue una excepción en la vida de Florencia Moncalvillo. La periodista explicó que desde hace años vive el fútbol con una intensidad absoluta y resume su filosofía en una frase que se convirtió en una marca personal: "No fue magia, no fue suerte. Hay que mover el...". Esa manera de entender la vida es la que, según contó, la impulsa a perseguir cada sueño relacionado con la Selección Argentina sin importar los sacrificios que deba realizar.

Durante la entrevista también recordó uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Tras una desilusión amorosa en 2022, decidió replantearse su futuro. "Estaba muy triste. Me senté en un bar con un cuaderno en blanco y escribí: 'Flor, ¿qué es lo que te pone la piel de gallina?'. La respuesta fue: 'Ir a un Mundial de fútbol desde que soy un grano de arroz en la panza de mi mamá'. Entonces escribí: 'Voy al Mundial'", relató sobre el origen de una aventura que terminaría cambiándole la vida.

Flor Moncalvillo, junto a Martita Fort, antes del partido de la Selección Argentina con Cabo Verde. Instagram @elmundodeflor.ok

Para concretar aquel objetivo tomó una decisión extrema: vender gran parte de sus pertenencias. En su testimonio enumeró que se desprendió de su auto, bicicletas, sillón, somier, lámparas, electrodomésticos e incluso ropa, con el único propósito de financiar el viaje rumbo a Qatar 2022. Esa experiencia terminó siendo inolvidable, ya que compartió vuelo con Thiago Almada, Ángel Correa y Guillermo Coppola, protagonizando un video viral en el que les pidió que regresaran con la Copa del Mundo. Después del título obtenido por la Argentina, muchos hinchas comenzaron a considerarla una "cábala".

Lejos de conformarse, Florencia continúa recorriendo el Mundial 2026 detrás de la Scaloneta. Su último mensaje volvió a reflejar esa mezcla de pasión y optimismo que caracteriza cada una de sus decisiones. "Todavía no tengo entrada para el próximo partido. Recién saqué el pasaje más barato para llegar al banderazo. No sé cuánto están pidiendo por las entradas. Lo único que le pido a Dios es no quedarme afuera del estadio sin disfrutar del partido", expresó.

Con la Selección Argentina ya clasificada a los octavos de final tras superar a Cabo Verde, su nueva misión será repetir la hazaña y conseguir un lugar para seguir alentando al equipo de Lionel Scaloni anta los norteafricanos este martes desde las 13 (hora argentina).