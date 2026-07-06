A qué hora juega Argentina vs. Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026 y dónde verlo La grilla completa de horarios, la sede del partido y las diferentes opciones de las señales televisivas y plataformas digitales para seguir a la Albiceleste. Por Agregar C5N en









La Selección Argentina busca meterse entre las 8 mejores del mundo.

La Selección argentina ya se enfoca en su próximo desafío dentro del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Tras dejar en el camino a Cabo Verde en un extenuante cruce que se definió en el tiempo suplementario por 3 a 2, el elenco conducido por Lionel Scaloni accedió a los octavos de final de la máxima cita futbolística, donde deberá medir fuerzas contra Egipto.

El conjunto africano fue el primer combinado de los dos en asegurar su boleto a la presente instancia de eliminación directa. El conjunto de los faraones accedió a esta fase tras dejar en el camino a Australia a través de una infartante tanda de penales, en la que se impuso por 4 a 2 en Dallas luego de haber igualado 1 a 1 en el transcurso de los 120 minutos de juego reglamentarios.

La Albiceleste viene de sortear una dura batalla en el Miami Stadium, donde Lionel Messi abrió la cuenta en el primer tiempo. Pese a que el trámite se complicó tras el empate de Deroy Duarte, Lisandro Martínez había vuelto a adelantar a los campeones del mundo, pero uno de los mejores goles del Mundial llegó de parte de Sidny Lopes Cabral con un increíble derechazo que se clavo en el ángulo derecho de Dibu Martinez. Finalmente, un frentazo de Cristian Romero que se desvió en Diney Borges decretó el pase definitivo para la Scaloneta.

A qué hora juega Argentina vs. Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026 El trascendental compromiso de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará este martes 7 de julio. La pelota comenzará a rodar a partir de las 13:00, en un choque directo donde el combinado conducido por Lionel Scaloni buscará meterse entre los ocho mejores seleccionados del planeta.

El escenario encargado de albergar esta emocionante e increíble batalla futbolística será el imponente Mercedes-Benz Stadium, estadio donde hace de local el Atlanta United. El ganador de este cruce definitivo se asegurará su boleto a los cuartos de final, instancia donde deberá medir fuerzas el próximo sábado contra el vencedor del duelo entre Suiza y Colombia.