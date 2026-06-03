3 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 300.000 pesos a 30 días en junio 2026

Esta herramienta de ahorro tradicional sigue siendo una de las más elegidas, por su previsibilidad.

Por
¿Cuánto rinde un plazo fijo en junio de 2026?

¿Cuánto rinde un plazo fijo en junio de 2026?

  • Un depósito de $300.000 a 30 días puede generar ganancias distintas según la tasa ofrecida por cada banco.
  • Las entidades financieras continúan ofreciendo mejores rendimientos para las operaciones realizadas por canales digitales.
  • La diferencia entre una colocación electrónica y una presencial puede representar varios cientos de pesos adicionales al vencimiento.
  • A pesar de la rentabilidad obtenida, los plazos fijos siguen enfrentando dificultades para ganarle a la inflación.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas que buscan obtener una renta previsible sin asumir riesgos de mercado. Aunque las tasas se encuentran lejos de los niveles observados en otros períodos, este instrumento mantiene vigencia porque permite conocer desde el primer día cuánto dinero se recibirá al vencimiento.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.
Te puede interesar:

Una por una: estos son todos los descuentos de Cuenta DNI en junio 2026

En junio de 2026, quienes dispongan de $300.000 para invertir durante 30 días pueden estimar con precisión cuál será la ganancia obtenida, aunque el resultado final dependerá de la entidad financiera elegida y del canal utilizado para realizar la operación.

Plazo Fijo
¿Cómo conviene realizar el plazo fijo?

¿Cómo conviene realizar el plazo fijo?

Cuánto ganas por depositar $300.000 en un plazo fijo según el banco

Si una persona deposita $300.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días mediante una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, obtendrá intereses por $3.821,92. De esta manera, al finalizar el plazo recibirá un total de $303.821,92 entre capital e intereses.

En cambio, quienes hagan el plazo fijo de manera electrónica, a través de home banking o aplicaciones oficiales de los bancos, accederán a una tasa un poco más alta. Con una TNA del 19% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 20,75%, los intereses llegarán a $4.684,93 y el monto final ascenderá a $304.684,93.

Los bancos mantienen esta diferencia para incentivar las operaciones digitales, ya que representan costos más bajos y una operatoria más rápida para los clientes.

Plazos fijos en pesos invertir

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Más allá del rendimiento nominal, uno de los principales desafíos para el plazo fijo continúa siendo la evolución de los precios. Con una inflación mensual que se ubica alrededor del 2,5% y tasas que generan rendimientos cercanos al 1,5% mensual, la rentabilidad real permanece en terreno negativo.

Esto significa que, aunque el capital aumenta en pesos al finalizar el plazo de inversión, su capacidad de compra puede verse reducida frente al avance de la inflación. Por ese motivo, muchos ahorristas analizan alternativas complementarias, como los plazos fijos UVA o los fondos comunes de inversión, que buscan ofrecer una mayor cobertura frente a las variaciones de precios. Para quienes priorizan previsibilidad y liquidez de corto plazo, el plazo fijo tradicional continúa siendo una de las opciones más elegidas dentro del sistema financiero argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuánto podés ganar si depositás $750.000 a 30 días en junio de 2026?.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 750.000 pesos a 30 días en junio 2026

Invertir en un plazo fijo ofrece una opción atractiva para los inversores, con tasas de interés elevadas que generan rendimientos beneficiosos en un corto período.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 250.000 pesos a 30 días en junio 2026

¿Cuánto rinde un plazo fijo en mayo de 2026?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.000.000 pesos a 30 días en junio 2026

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Descuento de hasta 30% con Cuenta DNI en junio 2026: cómo se puede aprovechar

Cómo queda el capital final si invierto $500.000 en un plazo fijo en junio 2026. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 500.000 pesos a 30 días en junio 2026

Cómo se puede solicitar el plazo fijo: ¿es posible hacerlo online?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.800.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Rating Cero

La mediática se despidió de LAM con emoción y mensajes positivos de sus compañeras.

Nazarena Vélez lloró al recordar la separación de Barbie y Fede Bal: "Tenía ganas de matarlo"

Thiago Medina Gran Hermano.

Thiago Medina reveló su nuevo emprendimiento para llegar a fin de mes

El hijo de los famosos se mostró sorprendio por la reconciliación.

El hijo de Araceli González y Adrián Suar reveló la intimidad de la reconciliación: "Fue un clima..."

Romina Gaetani en Todo Pasa.

Romina Gaetani, sobre su denuncia por violencia de género: "Todo va de la mano con el femicidio de Agostina"

La artista estadounidense fue acosada por un hombre que violó el vallado de seguridad de su vivienda.
play

Pánico en Los Ángeles: Sabrina Carpenter pidió una orden de alejamiento contra un acosador

play

La indignación de Florencia Peña tras los dichos de Laura Ubfal: "Es como si dijera que estoy criando un psicópata"

últimas noticias

Un nuevo frente frío va a traer lluvias durante el fin de semana. 

Se aproxima un frente frío que lo cambiará todo: retornan las lluvias y tormentas en Argentina

Hace 16 minutos
El Gobierno bajó las retenciones para el agro y los biocombustibles

El Gobierno bajó las retenciones para el agro y los biocombustibles

Hace 24 minutos
Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y suma otro reconocimiento a su trayectoria

Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y suma otro reconocimiento a su trayectoria

Hace 27 minutos
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Una por una: estos son todos los descuentos de Cuenta DNI en junio 2026

Hace 31 minutos
Paro universitario de 48 horas: docentes reclaman aumento salarial y la ley de financiamiento

Paro universitario de 48 horas: docentes reclaman aumento salarial y la Ley de Financiamiento

Hace 36 minutos