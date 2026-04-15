Tras la lesión de Agustín Marchesín, ¿Boca puede incorporar a otro arquero? El guardameta debió salir a los 9 minutos del primer tiempo frente a Barcelona de Ecuador por la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Por + Seguir en







Boca podrá incorporar un nuevo jugador, pero pensará en hacerlo recién a mitad de año

Tras la victoria por Copa Libertadores, Boca recibió la peor noticia: el arquero, Agustín Marchesín, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por lo que estará varios meses alejado de las canchas. Frente a ello, la principal duda es si puede incorporar o no a un reemplazante.

De acuerdo a la normativa de la AFA, el Xenieze sí puede buscar a un nuevo jugador y tendrá cinco días corridos desde la “enfermedad, lesión o sanción sufrida por un jugador” para solicitar un reemplazo, aunque solo con condiciones específicas.

Según una modificación del artículo 10 del Convenio Colectivo de Trabajo en 2018, la solicitud podrá realizarse mientras no supere el 70% del campeonato en disputa, que el futbolista haya firmado planilla en al menos el 25% de los partidos y que la afección demande un tiempo de recuperación superior a los cuatro meses.

Como el Torneo Apertura completó ese 70% en la fecha 14m el Xeneize está dentro de los plazos. Además, el ex - Lanús jugó 12 partidos y solo se ausentó ante Independiente, con lo que también cumple con el otro requisito.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, el reglamento es un poco más flexible ya que de acuerdo al inciso 2 del punto 3.7.5 establece que la sustitución de un arquero lesionado “se permitirá en cualquier etapa del torneo, siempre que la lesión haya sido comprobada y certificada por la Comisión Médica”. Sin embargo, aclara que “no podrán reincorporarse arqueros sustituidos por lesión”.