Tras la lesión de Agustín Marchesín, ¿Boca puede incorporar a otro arquero?

Boca podrá incorporar un nuevo jugador, pero pensará en hacerlo recién a mitad de año
Tras la victoria por Copa Libertadores, Boca recibió la peor noticia: el arquero, Agustín Marchesín, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por lo que estará varios meses alejado de las canchas. Frente a ello, la principal duda es si puede incorporar o no a un reemplazante.
De acuerdo a la normativa de la AFA, el Xenieze sí puede buscar a un nuevo jugador y tendrá cinco días corridos desde la “enfermedad, lesión o sanción sufrida por un jugador” para solicitar un reemplazo, aunque solo con condiciones específicas.
Según una modificación del artículo 10 del Convenio Colectivo de Trabajo en 2018, la solicitud podrá realizarse mientras no supere el 70% del campeonato en disputa, que el futbolista haya firmado planilla en al menos el 25% de los partidos y que la afección demande un tiempo de recuperación superior a los cuatro meses.
Como el Torneo Apertura completó ese 70% en la fecha 14m el Xeneize está dentro de los plazos. Además, el ex - Lanús jugó 12 partidos y solo se ausentó ante Independiente, con lo que también cumple con el otro requisito.
En lo que respecta a la Copa Libertadores, el reglamento es un poco más flexible ya que de acuerdo al inciso 2 del punto 3.7.5 establece que la sustitución de un arquero lesionado “se permitirá en cualquier etapa del torneo, siempre que la lesión haya sido comprobada y certificada por la Comisión Médica”. Sin embargo, aclara que “no podrán reincorporarse arqueros sustituidos por lesión”.
De igual modo, por lo bajo podría abarajar la posibilidad de no hacer una incorporación hasta recién mediados de año, por lo que le seguirá dando la oportunidad a Leandro Brey y Javier García, pero también subirán al Fernando Rodríguez, un juvenil de 21 años que todavía no debutó en Primera División, pero que suma rodaje en Reserva. El oriundo de Santo Pipó, que mide 1.89, está en la lista de buena fe de la Copa Libertadores con el dorsal 47.
Quiénes son los candidatos de Boca para reemplazar a Marchesín después de junio
Walter Benítez: el surgido en Quilmes llegó al Crystal Palace en junio del 2025. Y si bien fue parte de las últimas convocatorias por Lionel Scaloni, aún no tiene asegurado su lugar en el Mundial 2026.
Paulo Gazzaniga: el santafesino de 34 años formó toda su carrera profesional en el fútbol europeo. Actualmente es el arquero titular del Girona, una de las revelaciones de LaLiga.
Tomás Marchiori: después de ser campeón en Vélez, quedó relegado por la llegada del colombiano Álvaro Montero y podría ver con buenos ojos pasar al Xeneize. Tiene contrato vigente hasta 2028.
Orlando Gill: el paraguayo jugará el Mundial 2026 con su Selección y tiene contrato con San Lorenzo hasta 2027, pero su proyección y juventud lo convierten en una opción atractiva para el futuro del club.
Cuándo volverá a jugar Boca
Tras la victoria de local por la Copa Libertadores, Boca volverá a jugar este domingo por el Torneo Apertura, nada más ni nada menos que el Superclásico frente a River por la 15° fecha en el estadio Monumental desde las 17.