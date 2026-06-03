3 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

¿Cobran aguinaldo? Qué sucede con AUH y SUAF de ANSES en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga el Sueldo Anual Complementario este mes: quiénes pueden acceder a este beneficio.

Por
Quiénes cobran aguinaldo en ANSES en junio de 2026. 

Quiénes cobran aguinaldo en ANSES en junio de 2026. 

  • ANSES confirmó que los beneficiarios de la AUH, la AUE y las asignaciones familiares SUAF no percibirán aguinaldo en junio.
  • El Sueldo Anual Complementario está destinado a trabajadores registrados, jubilados y pensionados del sistema previsional.
  • La AUH tendrá un aumento del 2,58% durante junio, en línea con la actualización vinculada a la inflación.
  • El calendario de pagos se extenderá entre el 8 y el 22 de junio, según la terminación del DNI.

Durante junio, millones de argentinos recibirán el primer medio aguinaldo del año junto con sus haberes. Sin embargo, desde ANSES aclararon que no todos los beneficiarios de prestaciones sociales accederán a ese ingreso adicional. La consulta se repite cada vez que llega el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), especialmente entre quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares (SUAF).

Trámite clave en ANSES.
Te puede interesar:

Así es el trámite en ANSES para poder acceder a la Certificación Negativa: ¿para qué sirve?

ANSES AUH.png

Qué pasa con el aguinaldo de ANSES para AUH y SUAF en junio 2026

De acuerdo con la información oficial, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) no recibirán aguinaldo durante junio. La explicación radica en que se trata de prestaciones de asistencia social no contributivas, por lo que no generan el derecho al cobro del Sueldo Anual Complementario. La misma situación alcanza a quienes perciben asignaciones familiares mediante el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), ya que ANSES tampoco liquida aguinaldo sobre esos beneficios.

Tampoco accederán al aguinaldo los monotributistas, trabajadores informales, profesionales independientes que facturan honorarios y beneficiarios de otros programas sociales, como las becas Progresar o prestaciones por desempleo.

En cambio, sí cobrarán el SAC los trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, además de jubilados y pensionados incluidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

AUH de ANSES
Desde el gobierno nacional dieron a conocer una determinación que, desde el mes próximo, repercutirá en los haberes de las asignaciones familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Desde el gobierno nacional dieron a conocer una determinación que, desde el mes próximo, repercutirá en los haberes de las asignaciones familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Cuál es el aumento para AUH de ANSES en junio 2026

La AUH tendrá una actualización del 2,58%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril. Con este incremento, el monto total de la asignación por hijo ascenderá a $144.932. Como ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, el pago mensual efectivo será de $115.945,60. Por su parte, la AUH por discapacidad alcanzará los $471.915.

Cuándo cobra AUH de ANSES en junio 2026

El cronograma de pagos estará condicionado por el feriado del 15 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

De esta manera, los titulares de la AUH cobrarán con aumento durante junio, aunque sin el adicional correspondiente al aguinaldo que perciben trabajadores registrados, jubilados y pensionados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 3 de junio

Con la Ley de Movilidad, la Ayuda Escolar otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social se incrementa en junio 2026.

ANSES entrega un extra de $85.000 para AUH en junio 2026: de qué se trata y cómo acceder

La asistencia se aplica mediante un sistema de descuentos en los puntos de venta habilitados.

Perfecto para el invierno: así podés acceder al Programa Hogar de ANSES en 2026

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones Familiares de PNC, este martes 2 de junio

Todo lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar en mayo y junio de 2026.

Así podés revisar si aprobaron tu solicitud para las Becas Progresar de ANSES en junio 2026

Esta medida busca prevenir estafas, ya que se observó un aumento en el uso indebido de la Clave por parte de personas no autorizadas.

Este es el código clave de ANSES para poder hacer trámites y consultas en junio 2026

Rating Cero

La mediática se despidió de LAM con emoción y mensajes positivos de sus compañeras.

Nazarena Vélez lloró al recordar la separación de Barbie y Fede Bal: "Tenía ganas de matarlo"

Thiago Medina Gran Hermano.

Thiago Medina reveló su nuevo emprendimiento para llegar a fin de mes

El hijo de los famosos se mostró sorprendio por la reconciliación.

El hijo de Araceli González y Adrián Suar reveló la intimidad de la reconciliación: "Fue un clima..."

Romina Gaetani en Todo Pasa.

Romina Gaetani, sobre su denuncia por violencia de género: "Todo va de la mano con el femicidio de Agostina"

La artista estadounidense fue acosada por un hombre que violó el vallado de seguridad de su vivienda.
play

Pánico en Los Ángeles: Sabrina Carpenter pidió una orden de alejamiento contra un acosador

play

La indignación de Florencia Peña tras los dichos de Laura Ubfal: "Es como si dijera que estoy criando un psicópata"

últimas noticias

Un nuevo frente frío va a traer lluvias durante el fin de semana. 

Se aproxima un frente frío que lo cambiará todo: retornan las lluvias y tormentas en Argentina

Hace 16 minutos
El Gobierno bajó las retenciones para el agro y los biocombustibles

El Gobierno bajó las retenciones para el agro y los biocombustibles

Hace 24 minutos
Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y suma otro reconocimiento a su trayectoria

Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y suma otro reconocimiento a su trayectoria

Hace 27 minutos
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Una por una: estos son todos los descuentos de Cuenta DNI en junio 2026

Hace 31 minutos
Paro universitario de 48 horas: docentes reclaman aumento salarial y la ley de financiamiento

Paro universitario de 48 horas: docentes reclaman aumento salarial y la Ley de Financiamiento

Hace 36 minutos