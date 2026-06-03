¿Cobran aguinaldo? Qué sucede con AUH y SUAF de ANSES en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga el Sueldo Anual Complementario este mes: quiénes pueden acceder a este beneficio.

Durante junio, millones de argentinos recibirán el primer medio aguinaldo del año junto con sus haberes. Sin embargo, desde ANSES aclararon que no todos los beneficiarios de prestaciones sociales accederán a ese ingreso adicional. La consulta se repite cada vez que llega el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) , especialmente entre quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares (SUAF) .

Así es el trámite en ANSES para poder acceder a la Certificación Negativa: ¿para qué sirve?

De acuerdo con la información oficial, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) no recibirán aguinaldo durante junio. La explicación radica en que se trata de prestaciones de asistencia social no contributivas , por lo que no generan el derecho al cobro del Sueldo Anual Complementario. La misma situación alcanza a quienes perciben asignaciones familiares mediante el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), ya que ANSES tampoco liquida aguinaldo sobre esos beneficios.

Tampoco accederán al aguinaldo los monotributistas, trabajadores informales, profesionales independientes que facturan honorarios y beneficiarios de otros programas sociales, como las becas Progresar o prestaciones por desempleo.

En cambio, sí cobrarán el SAC los trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, además de jubilados y pensionados incluidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

AUH de ANSES Desde el gobierno nacional dieron a conocer una determinación que, desde el mes próximo, repercutirá en los haberes de las asignaciones familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Freepik

Cuál es el aumento para AUH de ANSES en junio 2026

La AUH tendrá una actualización del 2,58%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril. Con este incremento, el monto total de la asignación por hijo ascenderá a $144.932. Como ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, el pago mensual efectivo será de $115.945,60. Por su parte, la AUH por discapacidad alcanzará los $471.915.

Cuándo cobra AUH de ANSES en junio 2026

El cronograma de pagos estará condicionado por el feriado del 15 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

De esta manera, los titulares de la AUH cobrarán con aumento durante junio, aunque sin el adicional correspondiente al aguinaldo que perciben trabajadores registrados, jubilados y pensionados.