Leandro Paredes cuestionó la sanción de 10 fechas de la FIFA por los incidentes en la final del Mundial: "Es excesiva"

El futbolista Leandro Paredes rompió el silencio sobre la suspensión de 10 partidos que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) le impuso por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 ante España y consideró que la medida fue excesiva.
Sucede que la Comisión Disciplinaria de la FIFA castigó a la Selección argentina y sus jugadores por lo ocurrido después de la derrota ante España por 1 a 0. Nahuel Molina recibió 7 partidos, Thiago Almada una sola y el colaborador del cuerpo técnico Roberto Ayala, tres partidos.
Mientras que, los españoles Dani Olmo recibió tres y Gavi recibió solo una. Todas las sanciones incluyen un monto de dinero a abonar. Además, otra de las sanciones tuvo que ver con la bandera de las Islas Malvinas que se desplegó en la cancha ante Inglaterra.
Ante esto, Paredes habló: “Me parece exagerado. Lo raro también es que a Gavi le dieron una, que es el que me da la piña en el pecho, pero bueno, ya está. Ahora queda apelar, ver si pueden reducir la sanción y nada más”.
Durísima sanción de la FIFA a la Selección argentina por los incidentes con España y la bandera de Malvinas
La FIFA determinó una durísima sanción para la Selección argentina por los dos hechos que generaron más polémica en el Mundial 2026: la bandera que reivindicaba la soberanía sobre las islas Malvinas mostrada tras la finalización del partido frente a Inglaterra y los incidentes con los jugadores de España al término de la final de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.
El máximo ente rector del fútbol a nivel internacional sancionó con 10 encuentros a Leandro Paredes, con 7 a Nahuel Molina y 1 a Thiago Almada por la pelea con los españoles. Además, por el mismo episodios, Roberto Ayala, integrante el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, recibió 3 encuentros. La suspensión deberá cumplirse en los próximos partidos oficiales en los que participe la Selección.
Al mismo tiempo, la FIFA decidió que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene que pagar en total más de u$s450.000 por la exhibición de la bandera de Malvinas y diversas "conductas inapropiadas" a lo largo de la competición, entre ellas insultos racistas, homofóbicos y discriminadores y lanzamiento de objetos al campo de juego por parte de la parcialidad argentina.