Leandro Paredes cuestionó la sanción de 10 fechas de la FIFA por los incidentes en la final del Mundial: "Es excesiva" El futbolista de Boca y la Selección argentina consideró que la medida tomada fue exagerada en comparación a la aplicada al español Gavi, pero espera a la apelación que hará la AFA. Por Agregar C5N en









Paredes habló sobre su sanción. Getty Images

El futbolista Leandro Paredes rompió el silencio sobre la suspensión de 10 partidos que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) le impuso por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 ante España y consideró que la medida fue excesiva.

Sucede que la Comisión Disciplinaria de la FIFA castigó a la Selección argentina y sus jugadores por lo ocurrido después de la derrota ante España por 1 a 0. Nahuel Molina recibió 7 partidos, Thiago Almada una sola y el colaborador del cuerpo técnico Roberto Ayala, tres partidos.

Mientras que, los españoles Dani Olmo recibió tres y Gavi recibió solo una. Todas las sanciones incluyen un monto de dinero a abonar. Además, otra de las sanciones tuvo que ver con la bandera de las Islas Malvinas que se desplegó en la cancha ante Inglaterra.

Ante esto, Paredes habló: “Me parece exagerado. Lo raro también es que a Gavi le dieron una, que es el que me da la piña en el pecho, pero bueno, ya está. Ahora queda apelar, ver si pueden reducir la sanción y nada más”.

Durísima sanción de la FIFA a la Selección argentina por los incidentes con España y la bandera de Malvinas La FIFA determinó una durísima sanción para la Selección argentina por los dos hechos que generaron más polémica en el Mundial 2026: la bandera que reivindicaba la soberanía sobre las islas Malvinas mostrada tras la finalización del partido frente a Inglaterra y los incidentes con los jugadores de España al término de la final de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.