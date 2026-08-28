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Lali Espósito se topó con una foto de Mariano Martínez en plena despedida de soltera: su inesperada reacción

Mientras se encuentra con sus amigas en Brasil, la artista respondió de una manera particular al recibir, por parte de una fan local, una foto de su ex.

Lali Espósito respondió de una manera particular al pedido de una fan.

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Todo ocurrió cuando una fan brasileña se acercó para que le firmara la tapa del CD de Esperanza Mía, la tira que la artista protagonizó junto a su expareja Mariano Martínez en 2015. En la portada original, Lali aparece caracterizada como monja junto a Martínez, quien interpretaba a un sacerdote en la ficción donde se terminan enamorando.

Fiel a su estilo humorístico, la compositora no dudó en dejar su marca personal sobre el disco. "Los autógrafos que Lali dio en el CD, jajaja. Apuesto que la mano de la diva se picó por dibujar cuernitos en el nefasto", escribió una seguidora.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

En la foto intervenida por Lali se pueden observar anteojos, bigotes y una corona dibujados sobre el rostro de Martínez. Luego, la artista hizo lo mismo con su propia imagen, a la que le agregó lentes, bigotes y una aureola de ángel.

El video detrás de la polémica firma no tardó en viralizarse. Lali comenzó haciendo los primeros trazos sobre la cara de su expareja y, al advertir que el gesto podía generar repercusiones, decidió intervenir también su propio rostro. "Por las dudas me lo voy a hacer yo, para que no digan nada", lanzó entre risas.

La mamá de Lali Espósito destrozó a Mariano Martínez con una sola frase

La mamá de Lali Espósito fue contundente a Mariano Martínez, con quien su hija tuvo una relación hace años, y le dedicó palabras breves pero contundentes. "No tuve vínculo", disparó sin filtros la mujer.

Majo Riera habló del exnovio de la cantante durante una entrevista con Ángel de Brito en Bondi y se encargó de dejar en claro que le fue imposible construir una relación con el actor, cuyo noviazgo con Lali nació cuando grababan Esperanza Mía. "NN o MM. No, no tengo opinión de Mariano, no lo conocí", reconoció.

La mamá de Lali Espósito habló sin filtros, y sorprendiendo a todos en el estudio de Bondi.

La mamá de Lali Espósito habló sin filtros, y sorprendiendo a todos en el estudio de Bondi.

La revelación dejó a todo el estudio paralizado. El conductor siguió indagando y preguntó si le había hecho cosas feas a la artista, pero ella detalló: "La verdad que no puedo decirte nada de Mariano porque lo traté muy poco. No se daba el vínculo".

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