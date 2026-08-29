29 de agosto de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.250.000 pesos a 30 días en septiembre 2026

Con una colocación de este tipo durante un mes, el rendimiento dependerá de la tasa de interés que ofrezca cada banco. Cuánto dinero se puede obtener al finalizar el plazo.

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El rendimiento de un plazo fijo depende de la tasa ofrecida por cada banco y del período elegido para la inversión.

El rendimiento de un plazo fijo depende de la tasa ofrecida por cada banco y del período elegido para la inversión.

  • $1.250.000 a 30 días: permite calcular el rendimiento según la tasa vigente.
  • La ganancia cambia según el banco y las condiciones ofrecidas al momento de constituir el plazo fijo.
  • Los canales digitales pueden ofrecer tasas diferentes a las operaciones realizadas en sucursales.
  • Para conocer el resultado exacto hay que consultar la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente.

    Plazo fijo: la colocación continúa siendo una de las alternativas utilizadas por los ahorristas que buscan obtener un rendimiento en pesos sin asumir grandes riesgos. Cuánto podés ganar si depositás $1.250.000 a 30 días en septiembre 2026.

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    La ganancia dependerá principalmente de la Tasa Nominal Anual (TNA) ofrecida por el banco al momento de realizar la gestión. Por eso, el resultado puede variar entre entidades y también según se constituya el depósito de manera presencial o a través de los canales digitales.

    En un escenario de tasas cambiantes, comparar las condiciones antes de realizar la transacción puede marcar una diferencia en el retorno obtenido. La conveniencia depende de la relación entre el beneficio obtenido y la evolución de los precios durante el mismo período. Por eso, para conocer cuánto se obtendrá exactamente por este monto, es necesario consultar el interés que ofrece cada entidad al momento de realizar la operación.

    plazo fijo

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    Cuánto ganas por depositar $1.250.000 en un plazo fijo según el banco

    Para calcular cuánto se obtiene al colocar $1.250.000 a 30 días, es necesario conocer la TNA vigente de la entidad elegida. El cálculo de los intereses se realiza tomando la tasa anual y aplicándola al período de 30 días. Como referencia, una TNA del 20% representa aproximadamente un rendimiento del 1,64% en 30 días.

    En ese escenario hipotético, los intereses serían cercanos a $20.548, por lo que al vencimiento el ahorrista recibiría aproximadamente $1.270.548. El monto final puede ser mayor o menor de acuerdo con la tasa que ofrezca cada banco. El ahorrista puede retirar el dinero, utilizarlo para otros gastos o volver a constituir un nuevo plazo fijo. En caso de renovar, también puede optar por reinvertir los intereses obtenidos y aumentar así el capital de la siguiente colocación.

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