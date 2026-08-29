Después de las lluvias que se registraron en la semana, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa las alerta por fuertes precipitaciones y viento para varias localidades de Argentina. ¿Cómo seguirá el tiempo?

Después del temporal que afectó Buenos Aires y varias provincias , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento. A pesar del mal tiempo, las temperaturas comienzan a aumentar de cara a los primeros días de septiembre.

Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San Juan están bajo alerta por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 70 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h , especialmente en los niveles más altos.

Mientras que la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro está bajo alerta por lluvias persistentes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve.

Junto a nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve o en forma de lluvia en las zonas mas bajas.

Por último, Misiones, Corrientes y el sur de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Cómo sigue el clima en el último fin de semana de agosto 2026

Luego del comienzo de semana, el tiempo tendrá algunas variaciones en las temperaturas, aunque sin un cambio marcado en las condiciones generales. Para el martes 1 de septiembre se prevé un leve descenso, con registros que estarán entre los 9°C y los 18°C. El cielo se mantendría algo nublado y, nuevamente, sin lluvias.

El miércoles tendrá una mínima de 11°C y una máxima de 17°C, con condiciones similares a las de las jornadas anteriores. Para ese día se espera nuevamente un cielo algo nublado y sin precipitaciones, mientras que las temperaturas se mantendrán dentro de valores moderados para el comienzo de septiembre.

SMN

Hacia el jueves 3 de septiembre, el pronóstico anticipa mayor variabilidad en la nubosidad y temperaturas algo más bajas. Se esperan registros de entre 10°C y 16°C, aunque tampoco habría lluvias previstas. De esta manera, los primeros días de septiembre continuarían con tiempo estable, algunas nubes y temperaturas que irán alternando levemente.