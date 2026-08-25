Tras los silbidos en su regreso a Chelsea, un gigante de la Premier League quiere a Enzo Fernández

A una semana del cierre de pases en Europa, los Blues podrían recibir una propuesta en los próximos días para quedarse con el mediocampista campeón del mundo en Qatar. River está expectante por el porcentaje que podría ingresarle.

Enzo Fernández volvió a Chelsea y en medio de silbidos, el argentino podría cambiar de club ya que uno de los equipos más grandes de la Premier League , Manchester City, prepara una oferta formal para quedarse con el pase del mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022.

Mercado de pases: uno por uno, dónde jugarán cada uno de los jugadores de la Selección

Aunque los hinchas ingleses lo reprobaron, el argentino es una pieza clave para el entrenador Xabi Alonso , quien se resiste a cederlo ya que lo considera importante en el equipo. Sin embargo, a una semana del cierre del mercado de pases, los citizen retomaron las negociaciones con los Blues debido a la salida de Rodri a Barcelona.

“Enzo es jugador del Chelsea. Es un futbolista top” , manifestó el técnico, aunque eludió responder cuando fue consultado directamente sobre si el argentino le había comunicado su intención de quedarse tras el último encuentro donde el hincha no trató del todo bien al campeón del mundo.

Ambos clubes habían tenido un contacto y Chelsea le habían puesto como fecha límite el 14 de agosto para presentar una propuesta que rozan los 140 millones de euros. Sin embargo, Manchester City dejó vencer aquel plazo sin realizar una oferta. Pese a ello, el interés sigue intacto y los dirigentes buscarán cerrar la operación.

La salida Rodri al Barcelona modificó definitivamente el panorama del City y obligó a realizar una importante renovación en esa zona del campo. De igual modo, podrían hacer el esfuerzo de hacer una oferta para quedarse con el ex – River ya que la baja del español es demasiada sensible y el argentino tiene total jerarquía para quedarse con el puesto.

Cuánto podría recibir River si se hace la venta de Enzo Fernández al Manchester City

El posible traspaso de Enzo Fernández de Chelsea a Manchester City traer buenas noticias en Argentina, es que River podría recibir un importante dinero por la transferencia del mediocampista oriundo de San Martín, debido al mecanismo de solidaridad de la FIFA.

En caso de que la venta se produzca en 120 millones de libras, lo que equivale a 140.000.000 de euros (164 millones de dólares), River recibiría cerca de seis millones de la moneda estadounidense, ya que tuvo al jugador durante 9 años del período comprendido entre los 12 y los 23 años del jugador.

Pero la buena noticia no solo sería para los de Núñez, sino que Defensa y Justicia y a Benfica, que lo tuvieron un año y seis meses respectivamente también les corresponde un monto. En el cálculo de los valores igualmente se computa por “años naturales” y no por temporadas, según el reglamento de la FIFA.

A los de Varela le corresponde 1% lo que equivaldría u$s1.640.000, mientras que al conjunto portugués recibiría un 0,5%, algo así de 820.000 dólares.