Atlético de Madrid decidió no vender a Julián Álvarez a Barcelona: qué opciones tiene el delantero A cuatro días del cierre del libro de pases, el equipo español ratificó sus intenciones de no vender al atacante de la Selección argentina a la competencia. Cuáles son las posibilidades que le quedan a la Araña para salir del club. Por Agregar C5N en









Julián Álvarez desea su salida del Atlético de Madrid. Reuters

El Atlético de Madrid marcó una postura tajante sobre el futuro de Julián Álvarez tras publicar un duro comunicado redactado por su Consejo de Administración. De forma unánime, la dirigencia respaldó la decisión de rechazar cualquier tipo de negociación con el Barcelona para el traspaso del delantero argentino.

A través de la nota oficial, la entidad madrileña aclaró su predisposición al mercado, pero fijó límites éticos claros: “El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes”.

#AHORA | El Atlético de Madrid no le vende a Julián al Barcelona



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/WJex4QAkax — C5N (@C5N) August 27, 2026 Acto seguido, apuntaron contra el club catalán: “Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos”.

En consecuencia, el Colchonero le cerró definitivamente la puerta al traspaso de la Araña hacia la institución presidida por Joan Laporta. “Por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”, sentenció el texto institucional. Esta tajante definición se da en un contexto de tensión, en el que el futbolista mantiene sus intenciones de vestir la camiseta azulgrana mientras el club de Madrid se niega a facilitarle la salida rumbo a un rival directo.

El mensaje del Atlético de Madrid a Julián Álvarez Finalmente, la dirigencia dedicó un párrafo al atacante de la Selección Argentina, confiando en que asimilará la determinación adoptada: “El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores”.