Boca le ganó 1 a 0 con Lanús en la Bombonera por la séptima fecha

En un partido que puede ser para cualquiera de los dos, el Xeneize aumenta la presión en busca de los tres puntos, mientras la visita mantiene el orden defensivo, sostiene una igualdad y apuesta al contragolpe.

Boca Juniors empata 0 a 0 con Lanús en la Bombonera , por la séptima fecha del Torneo Clausura . El Xeneize vuelve a jugar en su estadio después de más de un mes, en un encuentro clave para sumar y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A. El árbitro es Pablo Dóvalo y Germán Delfino está a cargo del VAR.

Lanús salió decidido a presionar alto y durante los primeros minutos consiguió cortar los circuitos de Boca en la mitad de la cancha. A los 2', Felipe Peña Biafore ganó de cabeza tras un centro de Dylan Aquino y la pelota reventó el travesaño, en la primera situación clara del encuentro.

El Granate mantuvo la intensidad y volvió a acercarse a los 15', cuando Dylan Aquino recibió de Franco Watson, se acomodó desde el sector izquierdo y sacó un derechazo que pasó muy cerca del ángulo. Dos minutos después, el delantero volvió a aparecer dentro del área, aunque esta vez su remate se fue alto y desviado.

Boca comenzó a encontrar espacios cerca de los 20' y logró equilibrar el desarrollo, con mayor presencia sobre el terreno rival. Alan Velasco tuvo dos oportunidades consecutivas, mientras que Santiago Ascacíbar también probó de cabeza tras un centro de Lautaro Blanco, aunque ninguna de las acciones terminó dentro del arco defendido por Lanús.

A los 24', Velasco tuvo otra chance después de recibir un centro de Blanco y conectar de cabeza desde el centro del área, pero su intento se perdió cerca del palo derecho. Boca consiguió, de a poco, sobreponerse a la estrategia de Lanús, comenzó a instalarse con mayor frecuencia en campo del Granate y emparejó el encuentro.

Boca sostuvo su mejor momento y buscó desde afuera del área, con intentos de Camilo Rey Domenech y Alan Velasco, además de una chance de Leonel Flores que se fue por encima del travesaño. Lanús, en tanto, también tuvo otra llegada de Dylan Aquino que encontró respuesta en la defensa xeneize.

El conjunto de Arruabarrena mantuvo la iniciativa durante el tramo final, aunque no consiguió traducir su dominio territorial en una ocasión realmente peligrosa. A los 44', Carlos Izquierdoz recibió la amarilla por una infracción y, un minuto después, Velasco ejecutó un tiro libre desde lejos que pasó cerca del palo izquierdo.

Cuando el descanso era inminente, Lanús tuvo la última gran oportunidad de la etapa: Franco Watson recibió dentro del área tras una buena combinación ofensiva y sacó un derechazo que pegó en el poste derecho. Así, el Granate terminó mejor sobre el cierre, pero ambos equiposse fueron al vestuario sin poder convertir.

A Boca le costó encontrar espacios en el comienzo del complemento, aunque una vez que ingresó Leandro Paredes ganó presencia en la mitad de la cancha. El mediocampista entró junto con Sebastián Villa y Enner Valencia, y las variantes de Arruabarrena le dieron mayor profundidad al ataque local.

El Xeneize generó varias aproximaciones en pocos minutos: Miguel Merentiel cabeceó cerca del palo derecho, mientras que Alan Velasco y Lautaro Blanco probaron desde afuera. A los 67', Sebastián Villa también tuvo su oportunidad tras un centro de Blanco, pero Nahuel Losada alcanzó a desviar el remate y evitó la apertura del marcador.

Lanús no renunció a atacar pese al crecimiento del dueño de casa y encontró espacios para responder de contraataque. Eduardo Salvio tuvo un intento desde afuera del área y Felipe Peña Biafore volvió a inquietar de cabeza a los 70', aunque su definición se fue por encima del travesaño.

Cómo llegaron Boca y Lanús a este partido

El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena llega después de igualar 1-1 ante Racing en el estadio Presidente Perón, acumula tres empates consecutivos en el campeonato, tiene siete puntos en la Zona A y necesita volver a ganar para no perder terreno en la pelea por avanzar a la próxima instancia.

El regreso a La Bombonera se produce luego de 35 días, período en el que Boca debió utilizar el estadio Tomás Adolfo Ducó como local debido a los trabajos realizados sobre el campo de juego. Allí enfrentó a Estudiantes, Vélez y Recoleta por la Copa Sudamericana, mientras que su último encuentro en casa había sido ante O'Higgins.

Lanús, por su parte, no atraviesa su mejor momento y consiguió apenas una victoria en sus últimos seis partidos. El conjunto de Mauricio Pellegrino viene de empatar 1-1 con Argentinos Juniors en La Fortaleza, tiene siete unidades en la Zona A y también necesita un triunfo para acercarse a los puestos de clasificación.

El Granate, que quedó afuera de las demás competencias y solo disputa el torneo local, todavía no tiene definido su equipo para visitar al Xeneize. Pellegrino mantiene una única duda en el mediocampo, donde debe resolver si juega Matías Sepúlveda o Franco Watson.

Adam Bareiro, otra baja delicada para Boca

Adam Bareiro será operado el próximo martes por una hernia de disco lumbar que arrastra desde hace meses y que le impidió volver a competir desde mayo. El delantero paraguayo, de 30 años, será intervenido por el doctor Jorge Batista y la recuperación lo dejará fuera de las canchas durante todo lo que resta de 2026.

El problema físico se originó después del partido ante Huracán del 9 de mayo, cuando debió abandonar el campo antes del entretiempo por una molestia en la zona de la ingle y el recto anterior del abdomen. Aquella lesión lo alejó durante semanas y además le hizo perder la posibilidad de integrar la convocatoria definitiva de Paraguay para el Mundial.

En las últimas semanas, Bareiro intentó encontrar una solución que le permitiera regresar sin pasar por el quirófano, con un bloqueo lumbar, kinesiología y trabajos de baja intensidad. Sin embargo, el dolor reapareció durante los entrenamientos y terminó por inclinar la decisión hacia la operación, en otra complicación para Arruabarrena, que tampoco tendrá a Tomás Aranda.