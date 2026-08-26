26 de agosto de 2026 Inicio
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Confirmado: un campeón del mundo con la Selección argentina cerró su llegada a la Premier League

El futbolista viajará en las próximas horas a su nuevo destino para realizarse estudios médicos y firmar contrato hasta junio del 2030. River celebra el traspaso, ya que le quedará un monto de la transferencia por el mecanismo de solidaridad.

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Exequiel Palacias dejará el Bayer Leeverkusen y se sumará al Ipswich Town. Jugará por primera vez en la Premier League.

Exequiel Palacias dejará el Bayer Leeverkusen y se sumará al Ipswich Town. Jugará por primera vez en la Premier League.

Instagram: /afaseleccion

A días del cierre del mercado de pases europeo, los jugadores de la Selección argentina aún están en movimiento de definir su futuro y ahora un mediocampista ya confirmó su nuevo destino: Exequiel Palacios dejó el Bayer Leverkusen para sumarse a Ipswich Town y tener su primera experiencia en la Premier League.

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Según informó el periodista especializado en el mercado de pases de Europa, Fabrizio Romano, el conjunto inglés pagarán 22,5 millones de euros más otros cinco millones en variables, por el pase del campeón del mundo. Además de sellar una cláusula del 10% de una futura venta.

“Exequiel Palacios está viajando ahora para completar el traspaso al Ipswich Town, ¡Aquí vamos! Médico el jueves después de que el acuerdo entre clubes se haya cerrado ahora con ITFC y Bayer Leverkusen”, indicó a través de sus redes sociales. El ex - River firmará contrato hasta junio del 2030.

El dinero que podría recibir River

La millonaria venta de Exequiel Palacios a Ipswich Town traerá una buena noticia para la economía de River ya que aún conserva un 10% de plusvalía del mediocampista si la transferencia supera los 17 millones de euros.

El porcentaje se calcula sobre el excedente de esa cifra y se suma al 3,75% de la venta que le corresponde al club por el mecanismo de solidaridad de la FIFA. Ese mecanismo distribuye el 5% de las transferencias entre las instituciones que formaron al jugador entre los 12 y los 23 años.

En ese sentido, el Millonario recibiría 2.072.625 euros, equivalentes a unos 2.300.000 dólares, si el pase se cierra en 27,5 millones de euros. La suma se dividiría en 1.031.250 euros por el mecanismo de solidaridad y 1.041.375 euros por la plusvalía calculada sobre el excedente de los 17 millones. El cálculo contempla los 5 millones de euros en variables y solo se aplicaría si la operación queda cerrada por el total previsto.

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