29 de agosto de 2026 Inicio
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Máximas que se elevan: así estará el clima el fin de semana

La mejora será progresiva y permitirá dejar atrás el período de mayor inestabilidad que afectó a la región durante los últimos días.

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El pronóstico anticipa un fin de semana fresco y con cielo parcialmente nublado en Buenos Aires. 

El pronóstico anticipa un fin de semana fresco y con cielo parcialmente nublado en Buenos Aires. 

  • Las lluvias perderán fuerza antes del comienzo del fin de semana.
  • No se prevén lluvias ni tormentas durante el sábado y el domingo.
  • El cielo estará parcialmente nublado durante ambas jornadas.
  • La Tormenta de Santa Rosa no llegaría este fin de semana, según el pronóstico actual.

Máximas que se elevan: el pronóstico cambió para Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de varios días con lluvias, nubosidad y bajas temperaturas, las condiciones meteorológicas comenzarían a mejorar antes del fin de semana. Así estará el clima.

Buenos Aires está bajo alerta por tormenta. 
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La principal novedad es que no se esperan lluvias ni tormentas, por lo que el último fin de semana de agosto tendría escenarios relativamente estables en Buenos Aires y buena parte del conurbano. Si el tiempo se mantiene, será una jornada apropiada para paseos y actividades afuera.

Quienes tengan planes al aire libre deberán tener en cuenta que el ambiente continuará fresco, por lo que será recomendable salir con abrigo durante las primeras horas y al caer la tarde.

Cómo estará el clima el fin de semana

Según las previsiones disponibles, el sábado 29 y el domingo 30 de agosto se presentarán con cielo parcialmente nublado, temperaturas frescas, baja probabilidad de precipitaciones y las máximas rondarán los 17 grados.

La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 11 grados y la máxima llegará a los 17 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte de las jornadas.

La cercanía del 30 de agosto vuelve a poner en escena a la tradicional Tormenta de Santa Rosa, un fenómeno al que la creencia popular suele asociar con la llegada de tormentas fuertes durante esta época del año. Sin embargo, no existe una regla meteorológica que indique que una tormenta debe producirse exactamente el 30 de agosto. Se trata de una referencia popular vinculada con un período del año en el que pueden darse cambios importantes en las condiciones atmosféricas.

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