27 de agosto de 2026 Inicio
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La AFA confirmó que los jugadores de la Selección argentina podrán cumplir sus sanciones en amistosos

El ente rector del fútbol argentino informó que la FIFA aceptó el pedido tras las suspensiones a los futbolistas por los incidentes de la final del Mundial 2026.

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Los incidentes tras la coronación de España.

Los incidentes tras la coronación de España.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada podrán cumplir en los partidos amistosos sus respectivas sanciones, luego de los incidentes protagonizados en la final de la Copa del Mundo que la Selección argentina perdió contra España.

Luis de la Fuente, entrenador de España.
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El ente rector, que preside Claudio Tapia, informó la solicitud que realizó en Zúrich: "Envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase "A" y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero".

La AFA inició el proceso administrativo luego de que el fallo de la FIFA determinara las siguientes penas: 10 partidos para Paredes, 7 encuentros a Molina y 1 a Almada. Además, cada uno tendrá que pagar multas económicas, desde 30 mil dólares hasta u$s90.000.

En el comunicado, la entidad aseguró que "la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, esta solicitud ha sido aprobada". Por lo cual, a partir de ahora, se aguardan los fundamentos de la Comisión de Apelaciones de la FIFA para luego definir la acción a seguir, con la posibilidad de recurrir al TAS.

El comunicado de la AFA sobre las sanciones

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