28 de agosto de 2026 Inicio
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China y Nepal continúan con las tareas de rescate tras la avalancha: al menos 538 muertos y 1.400 desaparecidos

El derrumbe de un glaciar generó inundaciones repentinas y aludes de tierra y barro en la frontera. Este fenómeno arrasó con aldeas y sitios utilizados diariamente por excursionistas y peregrinos.

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El alud quedó registrado en varios videos que se compartieron en redes. 
El alud quedó registrado en varios videos que se compartieron en redes. REUTERS/Navesh Chitrakar

China y Nepal continúan las tareas de rescate tras las inundaciones y la avalancha que dejó al menos 538 muertos y 1.400 desaparecidos. Las autoridades todavía no pudieron confirmar si fue un sismo lo que generó el derrumbe de un glaciar y a su vez aludes de tierra y barro que arrasaron con todo.

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Ambos países también advirtieron por el riesgo de que ocurran más inundaciones ante el posible colapso de un dique en la zona de Himalaya. "Tras el derrumbe del glaciar que creó el lago, aparecieron muchos acantilados aislados y escarpados a lo largo de su costa", informó uno de los ingenieros que trabaja en el lugar para Reuters.

PH: AP y AFP

PH: AP y AFP

Mientras que la cadena estatal China CCTV aclaró que "al mediodía, cuando se consideró que el riesgo que suponía el lago represado aguas arriba era manejable, las operaciones de rescate por el deslizamiento de tierra de Gyirong se reanudaron rápidamente y se intensificaron".

Los equipos de rescate, apoyados por helicópteros militares, trabajan contrarreloj en busca de sobrevivientes. La magnitud del desastre es tal que cientos de familias quedaron sin hogar y seis grandes centrales hidroeléctricas resultaron dañadas, además de rutas, puentes y edificios complejamente destruidos.

En redes sociales ya se viralizaron las imágenes del desastre que muestran paredes de lodo y piedras de varios pisos de altura engullendo todo a su paso. En apenas media hora, los ríos crecieron hasta nueve metros, desbordando cauces y alterando el curso de las aguas incluso a más de 100 kilómetros, cerca de la frontera con India.

Cómo fue el terremoto que originó la tragedia en Nepal

Según los especialistas, el origen del desastre en Nepal apunta a un fenómeno natural de enorme magnitud. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que la señal sísmica registrada en la frontera con China no correspondió a un terremoto clásico, sino al impacto de un colosal deslizamiento de hielo y rocas que se precipitó sobre el río Lhende Khola.

En ese contexto, la fuerza del derrumbe fue tan intensa que generó una vibración equivalente a un sismo de 5,2 grados, lo que explica la devastación que arrasó comunidades enteras en cuestión de minutos.

El alud se produjo en las montañas del Himalaya que concentran más de 63.000 glaciares y el mayor volumen de nieve y hielo fuera de las regiones polares. La zona es clave para la seguridad hídrica y alimentaria de miles de millones de personas en Asia. Estos glaciares abastecen al menos diez grandes sistemas fluviales, pero también representan un riesgo creciente debido al calentamiento global y la inestabilidad de las laderas hacen que los colapsos como el ocurrido en Nepal sean cada vez más frecuentes y peligrosos.

Inundaciones en Nepal: los extranjeros desaparecidos

El desastre también golpeó a la comunidad internacional. Según la Junta Nacional de Turismo, 517 turistas de más de 30 países figuran entre los desaparecidos. y entre ellos hay ciudadanos de China, India, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania, Japón, Francia y España, entre otros.

El Departamento de Estado norteamericano confirmó que unos 90 estadounidenses están en paradero desconocido, mientras que China estimó cerca de 100 ciudadanos afectados. Gran Bretaña por su parte reportó 33 desaparecidos y el Rey Carlos III expresó su consternación, mientras el gobierno británico anunció una ayuda de siete millones de dólares para las tareas de rescate.

También se sumó la cancillería china que emitió un alerta para quienes aún permanecen en la zona, instándolos a ponerse a salvo y tomar precauciones ante riesgos secundarios. La tragedia es una de las peores en la historia reciente del Himalaya y obliga a las autoridades a tomar medidas urgentes frente al impacto del cambio climático.

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