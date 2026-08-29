29 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo impacta el cambio en el salario mínimo en las asignaciones de ANSES

El nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil puede modificar algunos valores y referencias vinculados a las prestaciones estatales, como la Prestación por Desempleo, la AUH y la garantía del 82% para determinados jubilados.

Por
El nuevo salario mínimo puede modificar distintos valores vinculados a las prestaciones de ANSES. 

El nuevo salario mínimo puede modificar distintos valores vinculados a las prestaciones de ANSES. 

Redes sociales
  • Prestación por Desempleo: el nuevo salario mínimo modifica el piso y el tope del beneficio.
  • AUH: el aumento del SMVM puede cambiar el límite de ingresos para determinados trabajadores informales.
  • Jubilados: se actualiza la referencia utilizada para calcular la garantía del 82% del salario mínimo.
  • No todas las prestaciones aumentan automáticamente: el impacto depende de cómo esté vinculado cada beneficio al SMVM.
  • El nuevo valor del salario mínimo será clave para determinar los nuevos montos y referencias.

El nuevo cambio del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) puede impactar en las asignaciones de La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El efecto no será igual para todos los beneficiarios: mientras que la Prestación por Desempleo tiene sus montos directamente vinculados al haber mínimo, en la AUH y las jubilaciones funciona como referencia para determinados requisitos y garantías.

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 28 de agosto

Actualmente, la mínima se encuentra en $376.600. La actualización definida por el Consejo del Salario modificará los valores que están calculados a partir de este indicador. Un reajuste de este tipo no significa que aumente automáticamente el monto de la AUH. El vínculo aparece en los requisitos de ganancias que deben cumplir determinados trabajadores para acceder al beneficio.

Para quienes trabajan de manera informal, el SMVM puede funcionar como referencia para establecer el límite de ingresos. Si el salario mínimo aumenta, ese parámetro también podría modificarse.

Qué impacto tiene el salario mínimo en las asignaciones de ANSES

Uno de los impactos más directos se verá en la Prestación por Desempleo, cuyos límites están vinculados al Salario Mínimo. Con el valor vigente, el beneficio tiene un piso de $188.300, equivalente al 50% del SMVM, y un tope de $376.600, equivalente al 100%. Por lo tanto, si el nuevo salario mínimo aumenta, también se actualizarán estos dos límites.

El monto que recibe cada persona no depende únicamente del piso salarial. ANSES determina la prestación de acuerdo con las remuneraciones que tuvo el trabajador antes de quedar desempleado, pero el resultado debe mantenerse dentro de los límites establecidos. El nuevo valor del SMVM puede tener efectos diferentes según la prestación:

  • Prestación por Desempleo: se actualizan el piso y el tope, porque están vinculados directamente al salario mínimo.
  • AUH: el salario mínimo puede modificar la referencia de ingresos para determinados trabajadores informales, pero no aumenta automáticamente el monto de la asignación.
  • Jubilados: puede modificarse el valor de la garantía del 82% del salario mínimo para quienes cumplen con los requisitos establecidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jubilados de CABA que cobren hasta 2,5 haberes mínimos, pueden viajar gratis pasando su DNI por el molinete. 

La Ciudad anunció que los jubilados porteños podrán viajar gratis en subte sin trámites digitales

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 27 de agosto

Caputo anunció que se licitarán $2 billones de ese fondo para otorgar a los bancos fondeo de largo plazo y ampliar el acceso a préstamos para vivienda.

¿Impacta en las jubilaciones? Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que usará el Gobierno

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 26 de agosto

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 25 de agosto

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 24 de agosto

Rating Cero

¿Quién renunció?

Fue conductor de un éxito por tres años, decidió renunciar inesperadamente y su compañera lloró al enterarse

Así luce hoy el experimentado actor Robert Downey Junior.

A sus 61 años: así fue la increíble transformación de Robert Downey Junior

Lali Espósito respondió de una manera particular al pedido de una fan.

Lali Espósito se topó con una foto de Mariano Martínez en plena despedida de soltera: su inesperada reacción

La mamá de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

Revelaron cómo la mamá de Tini Stoessel la controlaba durante sus primeras notas: "Una chica manejada"

Mariano Iudica, escrachado: Es una persona que no hace lucir el barrio.
play

Los vecinos de Mariano Iudica lo escracharon y él salió a dar explicaciones: "Me recontra putearon y tienen razón"

Juana Repetto atraviesa un momento de plenitud profesional tras confirmar su regreso a las tablas.

"No pude decir que no": el anuncio de Juana Repetto que sorprendió a sus seguidores

últimas noticias

River saludó a Ramón Díaz por su cumpleaños. 

Tras la ida de Chacho Coudet, River le envió un mensaje especial a Ramón Díaz

Hace 9 minutos
La autopsia reveló que Riemersma sufrió un traumatismo craneoencefálico con pérdida de masa encefálica y un hundimiento en el tórax.

Muerte del "El Polaco" Riemersma: qué reveló la autopsia al rescatista de animales

Hace 14 minutos
¿Quién renunció?

Fue conductor de un éxito por tres años, decidió renunciar inesperadamente y su compañera lloró al enterarse

Hace 20 minutos
Nepal suspende los trabajos de rescate por la lluvia y la niebla: al menos 626 muertos y 3.000 desaparecidos

Nepal suspende los trabajos de rescate por la lluvia y la niebla: al menos 626 muertos y 3.000 desaparecidos

Hace 28 minutos
El dólar cierra agosto arriba de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de agosto

Hace 44 minutos