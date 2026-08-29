Cómo impacta el cambio en el salario mínimo en las asignaciones de ANSES El nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil puede modificar algunos valores y referencias vinculados a las prestaciones estatales, como la Prestación por Desempleo, la AUH y la garantía del 82% para determinados jubilados. Por Agregar C5N en









El nuevo salario mínimo puede modificar distintos valores vinculados a las prestaciones de ANSES. Redes sociales

Prestación por Desempleo: el nuevo salario mínimo modifica el piso y el tope del beneficio.

AUH: el aumento del SMVM puede cambiar el límite de ingresos para determinados trabajadores informales.

Jubilados: se actualiza la referencia utilizada para calcular la garantía del 82% del salario mínimo.

No todas las prestaciones aumentan automáticamente: el impacto depende de cómo esté vinculado cada beneficio al SMVM.

El nuevo valor del salario mínimo será clave para determinar los nuevos montos y referencias. El nuevo cambio del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) puede impactar en las asignaciones de La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El efecto no será igual para todos los beneficiarios: mientras que la Prestación por Desempleo tiene sus montos directamente vinculados al haber mínimo, en la AUH y las jubilaciones funciona como referencia para determinados requisitos y garantías.

Actualmente, la mínima se encuentra en $376.600. La actualización definida por el Consejo del Salario modificará los valores que están calculados a partir de este indicador. Un reajuste de este tipo no significa que aumente automáticamente el monto de la AUH. El vínculo aparece en los requisitos de ganancias que deben cumplir determinados trabajadores para acceder al beneficio.

Para quienes trabajan de manera informal, el SMVM puede funcionar como referencia para establecer el límite de ingresos. Si el salario mínimo aumenta, ese parámetro también podría modificarse.

Qué impacto tiene el salario mínimo en las asignaciones de ANSES Uno de los impactos más directos se verá en la Prestación por Desempleo, cuyos límites están vinculados al Salario Mínimo. Con el valor vigente, el beneficio tiene un piso de $188.300, equivalente al 50% del SMVM, y un tope de $376.600, equivalente al 100%. Por lo tanto, si el nuevo salario mínimo aumenta, también se actualizarán estos dos límites.

El monto que recibe cada persona no depende únicamente del piso salarial. ANSES determina la prestación de acuerdo con las remuneraciones que tuvo el trabajador antes de quedar desempleado, pero el resultado debe mantenerse dentro de los límites establecidos. El nuevo valor del SMVM puede tener efectos diferentes según la prestación:

Prestación por Desempleo : se actualizan el piso y el tope, porque están vinculados directamente al salario mínimo.

: se actualizan el piso y el tope, porque están vinculados directamente al salario mínimo. AUH : el salario mínimo puede modificar la referencia de ingresos para determinados trabajadores informales, pero no aumenta automáticamente el monto de la asignación.

: el salario mínimo puede modificar la referencia de ingresos para determinados trabajadores informales, pero no aumenta automáticamente el monto de la asignación. Jubilados: puede modificarse el valor de la garantía del 82% del salario mínimo para quienes cumplen con los requisitos establecidos.