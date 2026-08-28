Los vecinos de Mariano Iudica lo escracharon y él salió a dar explicaciones: "Me recontra putearon y tienen razón" Los vecinos de zona norte decidieron hacer públicas las quejas y se comunicaron con un programa de televisión. "Es un ignorante, no luce el barrio con una persona así", expresó una vecina. Agregar C5N en









Mariano Iudica, escrachado: "Es una persona que no hace lucir el barrio".

Mariano Iudica fue escrachado por sus vecinos y él salió a contestarles en vivo. El conductor, que vive en la zona de Vicente López, no deja de sumar reclamos por las malas conductas que tiene a la hora de manejar.

Pochi de Gossipeame reveló en Puro Show la existencia de un grupo de Whatsapp, con más de 200 vecinos, en el que él no está. "Él puso su auto en la salida de un garage de una casa de sus vecinos, este vecino fue a buscarlo para que su mujer pueda estacionar bien y Iúdica le habría dicho: 'Desde ahora, te voy a molestar todos los días'", detalló la periodista sobre una de las quejas.

La panelista de Puro Show se comunicó con los vecinos. En el mismo grupo comenzaron a aparecer otros cuestionamientos sobre la manera en la que el presentador ingresa a su domicilio: "Suele entrar a su casa en contramano".

Pese a las acusaciones, la situación escaló cuando una vecina llamada Miriam tomó la palabra y expuso lo que pensaba sin pelos en la lengua. Bastante enojada, envió un audio en el que definió al conductor como "prepotente, ignorante y poco respetuoso".

En ese sentido, aseguró que "no le sorprendía que se comportara de esa manera", y que no se trataba de un episodio aislado ya que existirían antecedentes de problemas con otros habitantes del barrio.

Qué dijo Mariano Iudica sobre las quejas de sus vecinos Mariano salió en vivo en Puro Show y explicó por qué estacionó en el ingreso a un garage: "Paré en la verdulería y no me di cuenta que era una cochera porque el portón estaba pintado de azul. Me recontra putearon y tienen razón". Con respecto al ingreso en contramano, aseguró que era por una cuestión de seguridad y que solamente lo hace cuando llega de noche. "Hace 23 años que estoy en el barrio, mis hijos crecieron acá y siempre colaboré con la seguridad y el bienestar de la cuadra", contó. Mariano Iúdica le respondió a los vecinos.