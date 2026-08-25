El DT de España subió la tensión con Argentina tras la sanción de la FIFA: "Fuimos las víctimas"

Luis de la Fuente recordó los incidentes entre los futbolistas luego del triunfo de su equipo en la final del Mundial 2026. "Es intolerable e inadmisible", advirtió.

El entrenador de España, Luis de la Fuente, volvió a referirse a los incidentes entre los futbolistas de la Roja y la Selección argentina después de la final del Mundial 2026, luego de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) sancionara severamente a la Albiceleste por los enfrentamientos.

La doble vara de la FIFA: la débil sanción a España por los incidentes de la final contra la Selección

En diálogo con Radio Nacional España, De la Fuente hizo alusión a las confrontaciones entre los jugadores de Argentina y España, luego del triunfo 1-0 de la Roja en Nueva Jersey: "Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de 2 mil millones de personas, de un final tan feo. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos: fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones".

En tal sentido, remarcó el rol del fútbol. "Es un elemento vertebrador de la sociedad, de unión, de paz y de armonía. Hay otras partes feas que son las que se suelen destacar. Hay que visibilizar para que no se produzca más. Es intolerable e inadmisible", enfatizó.

También destacó su vínculo con el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni: "Tengo una grandísima relación y es amigo, es una persona con valores y principios, sé que no le gustó ese comportamiento". Además, analizó las sanciones de la FIFA y señaló que "hay organismos y cada uno toma la decisión que cree que tiene que tomar".

El máximo ente rector del fútbol a nivel internacional sancionó con 10 encuentros a Leandro Paredes, con 7 a Nahuel Molina y 1 a Thiago Almada por la pelea con los españoles. Además, por el mismo episodio, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, recibió 3 encuentros. La suspensión deberá cumplirse en los próximos partidos oficiales en los que participe la Selección.

Al mismo tiempo, la FIFA decidió que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene que pagar en total más de u$s450.000 por la exhibición de la bandera de Malvinas y diversas "conductas inapropiadas" a lo largo de la competición, entre ellas insultos racistas, homofóbicos y discriminadores y lanzamiento de objetos al campo de juego por parte de la parcialidad argentina.

Sanción de la FIFA a Argentina: los antecedentes más duros

Roberto Rojas (1989): inhabilitación de por vida

Durante un decisivo Brasil-Chile en el Maracaná por las Eliminatorias al Mundial de Italia 90, el arquero chileno simuló haber sido alcanzado por una bengala arrojada desde la tribuna. Las transmisiones de televisión y las pericias posteriores confirmaron que se había autolesionado el rostro con una hoja de afeitar que llevaba oculta en su guante.

La FIFA le aplicó una suspensión perpetua al jugador y desafectó a Chile del Mundial de 1990 como así también del proceso clasificatorio hacia Estados Unidos 1994.

Héctor Robles (1993): un año fuera de las canchas

El defensor chileno de Palestino agredió físicamente al árbitro encargado del partido durante un encuentro amistoso frente a la selección de Honduras. La UEFA ratificó una inhabilitación de 12 meses fuera de las canchas.

Joao Pinto (2002): a las piñas en el Mundial

En el duelo de la fase de grupos entre Portugal y Corea del Sur durante la Copa del Mundo 2002, el delantero luso le propinó un golpe de puño en las costillas al árbitro argentino Ángel Sánchez tras ser expulsado. Aunque la FIFA lo sancionó inicialmente con seis meses, la pena finalmente se redujo a cuatro debido al historial disciplinario previo del jugador.

David Navarro (2007): sanción ratificada a nivel global

Al término del caliente cruce de Champions League entre Valencia e Inter de Milán, Navarro saltó desde el banco de suplentes y le fracturó el tabique a Nicolás Burdisso.

La UEFA impuso una sanción inicial de siete meses y una multa económica, que la FIFA extendió a cualquier competencia nacional e internacional. El Comité de Apelación redujo más tarde la inhabilitación a seis meses.

Diego Maradona (2009): suspensión de dos meses como DT

Tras sellar la clasificación de la Selección Argentina al Mundial de Sudáfrica 2010, el entrenador recibió una sanción por el famoso "Que la sigan chupando" en la conferencia de prensa. La Comisión Disciplinaria de la FIFA lo suspendió por 60 días para ejercer cualquier actividad oficial vinculada al fútbol.

Luisão (2012): extensión de pena federativa

En un amistoso de pretemporada vistiendo la camiseta del Benfica, el defensor brasileño agredió al árbitro del encuentro. Aunque la Federación Portuguesa lo sancionó por dos meses en el ámbito local, la FIFA intervino para hacer extensivo el castigo a partidos oficiales de carácter internacional.

Luis Suárez (2014): Cuatro meses fuera de toda actividad

Durante el cruce entre Uruguay e Italia en el Mundial de Brasil 2014, el atacante charrúa mordió en el hombro al defensor Giorgio Chiellini. El expediente disciplinario de la FIFA dictaminó una sanción de nueve partidos oficiales con su selección, cuatro meses de inhabilitación absoluta para ejercer tareas vinculadas al fútbol y una multa económica superior a los 80.000 euros.