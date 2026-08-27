Sin vueltas: Camila Mayan tomó una contundente decisión con su reclamo a Alexis Mac Allister

Tras romper el silencio, la creadora de contenido aplicó una drástica estrategia personal para alejarse del conflicto legal con el campeón del mundo.

Camila Mayan rompió el silencio tras las severas críticas de los haters en redes sociales y la prensa de espectáculos. Al ser consultada sobre su situación legal tras pedirle resarcimiento a su ex y futbolista de la Selección argentina , Alexis Mac Allister , prefirió apartarse enfáticamente de la polémica mediática.

En un contundente testimonio brindado ante los micrófonos de un programa de espectáculos en televisón la influencer marcó su postura. Declaró de forma directa: "No tengo ninguna opinión para aportar, yo estoy enfocada en lo mío como siempre, trabajando y haciendo lo que me gusta, me mantengo en esa" .

Para eludir las contantes agresiones mediáticas y de redes tras la demanda al mediocampista de la Selección argentina, Mayan reveló la estrategia defensiva que aplica a diario. "Una trata de no leer, no mirar X, por ejemplo" , aseveró en Puro Show al referirse a la desintoxicación digital que aplica en este contexto.

Aunque ratificó el camino de la demanda de compensación, intentó bajar la tensión tras los últimos trascendidos periodísticos en televisión. Señaló sobre su decisión: "No tengo nada para opinar, el otro día se aclararon un par de cosas... Estoy tratando de no darle más bola al asunto" .

El cierre de sus declaraciones sintetizó plenamente la contundente determinación que tomó de ahora en adelante para no desgastarse en los medios. "Quiero tener paz" , sentenció la streamer, buscando dar por terminado el minué mediático entorno a la demanda por la ruptura con el futbolista.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister.

Por qué Camila Mayan podría perder el juicio contra Alexis Mac Allister

El abogado Mauricio D’Alessandro analizó en profundidad el litigio y advirtió que la influencer enfrentará serias complicaciones judiciales. "Los requisitos para la compensación económica exigen mirar cómo entró la persona a la pareja y cómo salió; si salió mejor económicamente, las posibilidades de éxito decaen terriblemente", explicó.

El especialista en leyes fundamentó las bajas chances de la mediática por el desarrollo formativo y patrimonial que experimentó durante la convivencia. D'Alessandro detalló: "Estudió mientras estaba en Inglaterra, aprendió un idioma y tiene unos pesitos más que cuando entró, por lo tanto, me parece que sus posibilidades son pocas".

El letrado diferenció además la figura de compensación con respecto al impacto sentimental provocado por la ruptura del jugador de la Selección Argentina. Si el reclamo fuera por un despecho romántico, "eso no es compensación económica, es daño moral", indicando que "probar un daño moral en un divorcio es bastante difícil".

A estos factores técnicos se suman pactos previos y vencimientos de plazos procesales según reveló el analista legal en el mencionado programa de televisión. "Si ya aceptó un acuerdo, se tiñó; además, pasados los seis meses ya no se puede reclamar la compensación por el problema de caducidad", advirtió sobre la estrategia.

Para concluir, D’Alessandro opinó en televisión sobre el trasfondo de las apariciones públicas de la expareja de Alexis Mac Allister. "Ella lo hace por publicidad, cien por ciento para mí; le diría que si seguimos hablando de ella, lo siga haciendo un ratito más hasta que se agote", cerró categórico.