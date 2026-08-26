Dibu Martínez negocia su salida de Aston Villa a otro equipo de la Premier League En medio de la caída de su pase a Juventus, el conjunto inglés contrató al arquero japonés Zion Suzuki para pelearle el puesto al argentino y esto provocaría su salida definitiva de Birmingham. Por Agregar C5N en









Dibu Martínez fue ofrecido a Chelsea y si hay acuerdo podría ser arquero de los Blues. Instagram: /emi_martinez26

Emiliano “Dibu” Martínez aún no tiene el futuro aseguro mientras aún no esté cerrado el mercado de pases de Europa. Después que se cayera su pase a Juventus, ahora surgió la posibilidad que se vaya a otro equipo de la Premier League.

El campeón del mundo en Qatar 2022 fue ofrecido, nada más ni nada menos, a Chelsea, que está evaluando sumar al futbolista argentino. En esa línea, el periodista Fabrizio Romano aseguró que “Dibu estaría abierto a unirse al Chelsea incluso sin fútbol europeo esta temporada”, pero todo depende del conjunto londinense.

El ex - Independiente tenía todo listo para alejarse de Birmingham, club donde juega desde 2020, sin embargo, su pase quedó frenado. Es que, el marplatense tenía avanzada las negociaciones con Juventus de Italia, pero la oferta económica a los ingleses no los convenció. De igual modo, a días del cierre del mercado, Chelsea se metió en la pelea para quedarse con el guardameta.

La primera posible salida comenzó el año pasado, pero se quedó y ahora comenzó a reavivarse su desvinculación con la reciente incorporación del japonés Zion Suzuki, procedente del Parma, que llegará como nuevo arquero titular a futuro. Actualmente, Martínez se entrena por separado mientras sus representantes y Aston Villa buscan una nueva salida.

Emiliano Martínez would say yes to Chelsea move, open to join if #CFC decide to proceed with the deal.



Dibu would be open to joining Chelsea even without European football this season.



Up to Chelsea. pic.twitter.com/23qCKQcLy2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026 Tras los silbidos en su regreso a Chelsea, un gigante de la Premier League quiere a Enzo Fernández Enzo Fernández volvió a Chelsea y en medio de silbidos, el argentino podría cambiar de club ya que uno de los equipos más grandes de la Premier League, Manchester City, prepara una oferta formal para quedarse con el pase del mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022.