28 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar Boca tras la victoria ante Lanús

El Xeneize venció al Granate en la Bombonera y consiguió tres puntos importantes para escalar en el Torneo Clausura. Ahora, se preparará para su siguiente encuentro.

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Boca se prepara para su próximo compromiso. 

Boca se prepara para su próximo compromiso. 

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Boca le ganó 1 a 0 a Lanús en su vuelta a la Bombonera, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, y consiguió tres puntos importantes para acercarse a los puestos de clasificación. Ahora, el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se enfocará en su próximo compromiso, que será en Córdoba.

Boca enfrenta a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura.
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El Xeneize volverá a jugar el miércoles 2 de septiembre frente a Vélez, desde las 21.15, por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes, donde ambos equipos se enfrentarán en un duelo eliminatorio para conseguir el pasaje a los cuartos de final del certamen.

Para este compromiso, los hinchas de Boca tendrán distintas alternativas para conseguir sus localidades. La comercialización digital comenzó el jueves 27 de agosto a las 14 a través de Deportick, mientras que quienes prefieran adquirir los tickets de manera presencial deberán esperar hasta el martes 1 de septiembre.

Ese día, la venta para los simpatizantes del Xeneize se realizará de 11 a 18 en la boletería 1 del estadio Mario Alberto Kempes. En ese mismo horario también estará habilitado el canje de las entradas compradas por internet, aunque los hinchas deberán dirigirse a la boletería 3 del escenario cordobés.

Quienes hayan adquirido sus localidades mediante la plataforma online también tendrán una segunda posibilidad para retirarlas el día del encuentro, entre las 12 y las 19, en las boleterías del Complejo Ferial Córdoba, ubicado sobre Avenida Cárcano S/N, frente al Parque del Chateau, en la capital provincial.

Boca vs Vélez: los precios de las entradas para el duelo por Copa Argentina

Los precios fueron establecidos según el sector del estadio y la categoría del espectador. La Popular para menores de hasta 11 años tiene un valor de $50.000, mientras que la entrada general para ese sector cuesta $65.000. En cuanto a las plateas destinadas a Boca, la Gasparini vale $90.000 y la Ardiles Norte, $120.000.

Por el lado de Vélez, la Platea Ardiles Sur también tendrá un costo de $120.000. Las localidades disponibles en las boleterías podrán abonarse mediante diferentes medios de pago, entre ellos efectivo, tarjetas de débito y crédito o código QR, con terminales PosNet disponibles para completar las operaciones.

La organización estableció además que el miércoles 2 de septiembre no habrá venta ni canje de entradas en el Kempes. Por ese motivo, los simpatizantes que hayan comprado sus localidades por internet deberán retirarlas previamente o utilizar el punto habilitado en el Complejo Ferial Córdoba durante el día del partido.

El antecedente en Córdoba por Copa Argentina entre Boca y Vélez

Boca y Vélez volverán a verse las caras después del 1-1 que protagonizaron por el Torneo Clausura. Sin embargo, esta vez habrá mucho más en juego: el encuentro corresponderá a los octavos de final de la Copa Argentina y el empate no alcanzará para definir quién continuará en carrera dentro del certamen.

El antecedente más cercano en el Mario Alberto Kempes favorece al conjunto de Liniers. En noviembre de 2024, ambos disputaron allí las semifinales de la Copa Argentina y Vélez consiguió una ajustada victoria por 4-3, resultado que significó su clasificación a la definición del torneo nacional.

El duelo del miércoles será a eliminación directa, por lo que los 90 minutos deberán dejar un clasificado. Si no hay diferencia en el marcador, Boca y Vélez definirán el pase mediante penales, sin tiempo suplementario. El vencedor enfrentará en cuartos de final a Racing, que eliminó a Belgrano por 1 a 0 .

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