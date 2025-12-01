1 de diciembre de 2025 Inicio
Lautaro Martínez vs. Julián Álvarez: quién tiene el sueldo más alto

Los dos delanteros de la Selección argentina perciben cifras millonarias y están entre los futbolistas mejor pagos del mundo. Ahora, un sitio especializado reveló cuánto ganan exactamente.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez la rompen en Europa.

  • Lautaro Martínez y Julián Álvarez, campeones del mundo con la Selección argentina, están entre los futbolistas mejor pagos del mundo.
  • El "Toro" gana 20.370.000 euros al año en el Inter de Milán y tiene el sueldo más alto del plantel.
  • En el Atlético de Madrid, la "Araña" percibe 15.625.000 euros anuales y solo es superado por Jan Oblak.
  • Lautaro tiene contrato vigente hasta junio de 2029, y Julián hasta mediados de 2030.

El fútbol de élite está más globalizado que nunca, y los clubes están dispuestos a pagar cifras millonarias para adquirir o blindar talentos. Los sueldos astronómicos que antes se encontraban casi exclusivamente en Europa han empezado a extenderse a la MLS, Arabia Saudita y otros nuevos destinos.

Más allá de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, estrellas que generan millones a nivel internacional, hay varios campeones del mundo que se encuentran dentro de los futbolistas mejor pagos del mundo. Esto incluye a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, y al capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez.

En lo que va de la temporada 2025-2026, el "Toro" jugó 17 partidos, convirtió 10 goles y aportó dos asistencias. Por su parte, la "Araña" lleva 18 encuentros disputados, 10 goles y 4 asistencias. Ambos se perfilan, además, dentro de la lista de la Selección argentina para el Mundial de 2026.

Cuánto ganan Lautaro Martínez y Julián Álvarez en sus clubes

Según el sitio Capology, especializado en sueldos y finanzas del fútbol mundial, Lautaro Martínez es el jugador mejor pago del Inter de Milán: gana 20.370.000 euros al año y le saca bastante diferencia al segundo, el mediocampista italiano Nicolò Barella, quien percibe 12.970.000 euros anuales.

Por su parte, Julián Álvarez es el segundo jugador mejor pago del Atlético de Madrid, con un salario anual de 15.625.000 euros. Dentro del plantel que dirige Diego "Cholo" Simeone, solo es superado por el arquero esloveno Jan Oblak, quien gana 26.037.500 euros al año.

De esta manera, Lautaro se ubica bastante por encima de Julián, con una diferencia a favor de 4.7 millones por año. Ambos tienen contratos vigentes con sus clubes hasta junio de 2029 y junio de 2030, respectivamente, aunque no se descarta que haya negociaciones en el medio para ajustar sus salarios.

Verón agradeció el respaldo de Milei y denunció amenazas de la AFA

Su desaparición sacudió España y las hipótesis del crimen alcanzó las 7 versiones: cómo fue

