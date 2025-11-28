Cuáles son los posibles rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026

La FIFA ya definió todos los detalles para el sorteo de la Copa del Mundo, incluida la conformación de los bombos. Por primera vez, habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

La FIFA ya definió los bombos para el sorteo del Mundial 2026 y, si bien aún falta conocer a los seis combinados que se clasificarán a través del repechaje, ya se puede tener una idea de cuáles son los posibles rivales de la Selección argentina para la fase de grupos.

La FIFA reveló los bombos del Mundial 2026: en cuál estará la Selección argentina y cuándo será el sorteo

La organización definió que haya cuatro bombos con 12 selecciones cada uno, de los cuales saldrán 12 grupos de cuatro equipos. El equipo de Lionel Scaloni comparte el Bombo 1 con las otras cabezas de serie, con las que no podrá cruzarse, incluidos los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

Los otros integrantes del Bombo 1 son España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. En cuanto al Bombo 2, por las restricciones que impuso la FIFA, la Argentina no podrá compartir grupo con otro equipo de Conmebol, pero sí pueden tocarle hasta dos rivales de la UEFA.

Esto descarta a Ecuador, Uruguay y Colombia, pero deja en pie a Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia. En los papeles, las primeras dos son las selecciones más complicadas, mientras que las más accesibles serían Australia o Irán.

Por el mismo criterio, queda descartado Paraguay dentro del Bombo 3. Los posibles rivales son Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Sudáfrica y Arabia Saudita. Este último y el equipo de Erling Haaland se presentan, a priori, como los más difíciles.

Finalmente, en el Bombo 4 están los equipos más débiles del ranking FIFA, incluidos varios debutantes: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, las cuatro selecciones que accederán por el repechaje europeo (de acá pueden salir Italia o Polonia, por ejemplo) y las dos del repechaje intercontinental.

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos. El comienzo de la ceremonia está anunciado para las 12, hora local (las 14 en Argentina) y tendrá transmisión en vivo, aunque aún no se confirmaron los canales.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un inicio fenomenal", aseguró el presidente Donald Trump a la cadena Fox.