De la cancha a la comodidad: Julián Álvarez mostró un look casual y relajado en sus redes El delantero del Atlético de Madrid compartió un video donde se lo vio tranquilo, descansando en su casa. Eligió un outfit urbano, clásico y minimalista, pero no perdió la elegancia.







Completó el outfit con zapatillas deportivas blancas y minimalistas. Julián Álvarez corre como nadie dentro de la cancha; de hecho, abundan los memes y chistes sobre su energía y velocidad. Pero el delantero de la Selección argentina y el Atlético de Madrid también sabe relajarse cuando tiene la oportunidad, como lo demostró un look casual y cómodo que compartió en sus redes sociales.

La "Araña" publicó un video en el que lució un outfit urbano y clásico, pero con un toque moderno. Eligió un buzo de cuello redondo, holgado pero un poco más ajustado en las mangas, en un tono gris oscuro. Se trata de una prenda versátil y perfecta para usar en capas en el otoño europeo.

Lo combinó con unos pantalones holgados de color negro, con un estilo relajado y un corte recto que le aportó comodidad sin perder elegancia. Por último, completó el look con unas zapatillas deportivas de color blanco, de diseño limpio y minimalista, para darle un toque juvenil y fresco al conjunto.

Julián Álvarez look Instagram @juliaanalvarez Julián Álvarez, tercer goleador histórico de Atlético de Madrid en Champions League El Atlético de Madrid de Julián Álvarez se quedó con el duelo de argentinos al derrotar por 2 a 1 al Inter de Milán que capitanea Lautaro Martínez, en el partido correspondiente a la fase inicial de la Champions League que se jugó el miércoles 26. Además, el cordobés alcanzó una importante marca personal.

Al convertir el gol que abrió el marcador, la Araña llegó a los 10 goles en Champions con la camiseta del Colchonero, lo que lo convierte en el tercer goleador histórico del club en la competición. A esto se suma que lo consiguió en apenas 14 encuentros, una altísima efectividad.

De esta manera, Julián Álvarez quedó tercero en el podio por detrás del mediocampista español Saúl Ñíguez, quien anotó 11 goles en 74 partidos. El goleador histórico del Atlético de Madrid en Champions League es el francés Antoine Griezmann, con 39 tantos en 88 encuentros.