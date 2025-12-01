1 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

De la cancha a la comodidad: Julián Álvarez mostró un look casual y relajado en sus redes

El delantero del Atlético de Madrid compartió un video donde se lo vio tranquilo, descansando en su casa. Eligió un outfit urbano, clásico y minimalista, pero no perdió la elegancia.

Por
Julián Álvarez impacta con sus looks fuera de la cancha.

Julián Álvarez impacta con sus looks fuera de la cancha.

  • Julián Álvarez apareció en redes sociales con un look casual, cómodo y relajado.
  • Usó un suéter de cuello redondo y corte holgado en color gris oscuro.
  • Lo combinó con un pantalón negro recto y oversize.
  • Completó el outfit con zapatillas deportivas blancas y minimalistas.

Julián Álvarez corre como nadie dentro de la cancha; de hecho, abundan los memes y chistes sobre su energía y velocidad. Pero el delantero de la Selección argentina y el Atlético de Madrid también sabe relajarse cuando tiene la oportunidad, como lo demostró un look casual y cómodo que compartió en sus redes sociales.

Verón agradeció el respaldo de Milei y denunció amenazas de la AFA
Te puede interesar:

Verón agradeció el respaldo de Milei y denunció amenazas de la AFA

La "Araña" publicó un video en el que lució un outfit urbano y clásico, pero con un toque moderno. Eligió un buzo de cuello redondo, holgado pero un poco más ajustado en las mangas, en un tono gris oscuro. Se trata de una prenda versátil y perfecta para usar en capas en el otoño europeo.

Lo combinó con unos pantalones holgados de color negro, con un estilo relajado y un corte recto que le aportó comodidad sin perder elegancia. Por último, completó el look con unas zapatillas deportivas de color blanco, de diseño limpio y minimalista, para darle un toque juvenil y fresco al conjunto.

Julián Álvarez look

Julián Álvarez, tercer goleador histórico de Atlético de Madrid en Champions League

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez se quedó con el duelo de argentinos al derrotar por 2 a 1 al Inter de Milán que capitanea Lautaro Martínez, en el partido correspondiente a la fase inicial de la Champions League que se jugó el miércoles 26. Además, el cordobés alcanzó una importante marca personal.

Al convertir el gol que abrió el marcador, la Araña llegó a los 10 goles en Champions con la camiseta del Colchonero, lo que lo convierte en el tercer goleador histórico del club en la competición. A esto se suma que lo consiguió en apenas 14 encuentros, una altísima efectividad.

De esta manera, Julián Álvarez quedó tercero en el podio por detrás del mediocampista español Saúl Ñíguez, quien anotó 11 goles en 74 partidos. El goleador histórico del Atlético de Madrid en Champions League es el francés Antoine Griezmann, con 39 tantos en 88 encuentros.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Piedras, tensión y ascenso: Estudiantes de Río Cuarto vuelve a primera y Madryn cierra el año con incidentes

Piedras, tensión y ascenso: Estudiantes de Río Cuarto vuelve a primera y Madryn cierra el año con incidentes

Boca le ganó a Argentinos Juniors en la Bombonera.
play

Boca sacó adelante un partido complicado y le ganó 1-0 a Argentinos para meterse en las semifinales del Clausura

Dunne es el jugador con más goles en contra en la Premier League.

Quién es Richard Dunne, el futbolista con más goles en contra de la historia

El Inter de Lautaro Martínez volvió a la victoria en condición de visitante

Con un doblete de Lautaro Martínez, Inter se quedó con la victoria ante Pisa

El partido que define el segundo ascenso será este domingo desde las 17

Se define el último ascenso a Primera: Deportivo Madryn recibe a Estudiantes de Río Cuarto

Robert Lewandowski marcó tendencia con su look.

El look monocromático y descontracturado de Robert Lewandowski: muchos querrán copiarlo

Rating Cero

El nuevo cambio de look de Joel Ojeda marcó una etapa pública distinta en su trayectoria mediática.

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

Killing Eve está basada en la saga de novelas Codename Villanelle de Luke Jennings.
play

Está en Netflix y es un thriller que mezca intriga, persecuciones y duelos psicológicos

El Chino Darín como El Ruso en  Netflix. 

De qué trata El Ruso, la nueva serie de Netflix de Chino Darín

Llegó a la gran N roja una gran comedia dramática, se trata de Simplemente Alicia, y ya captó la atención de miles de suscriptores.
play

¿Podrías llevar una doble vida así? De qué se trata Simplemente Alicia, la serie sorpresa de Netflix

Netflix estrenó una serie con 6 capítulos que nos remonta al pasado y nos presenta un personaje icónico de la historia asiática. 
play

Cuál es la trama de El último samurai de pie, la serie coreana que es de lo más visto en Netflix

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

últimas noticias

La respuesta al VIH debe contar con el presupuesto adecuado y la gestión del Estado. 

"Milei nos sube la carga viral", las organizaciones reclaman acciones inmediatas al Gobierno

Hace 18 minutos
El nuevo cambio de look de Joel Ojeda marcó una etapa pública distinta en su trayectoria mediática.

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

Hace 24 minutos
Informe y reclamos de parte de organizaciones contra el Gobierno por la reducción del Presupuesto 2026.

La Fundación Huésped denuncia recortes en las partidas para dar respuesta al VIH

Hace 24 minutos
La explosión de un auto en el garage propagó las llamas con mayor intensidad en la vivienda de Lanús Oeste.

Explosión e incendio en Lanús: un auto estalló y un hombre fue internado con el 90% del cuerpo quemado

Hace 31 minutos
Julián Álvarez impacta con sus looks fuera de la cancha.

De la cancha a la comodidad: Julián Álvarez mostró un look casual y relajado en sus redes

Hace 34 minutos