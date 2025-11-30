Deportivo Madryn vs. Estudiantes de Río Cuarto, por la final del reducido de la Primera Nacional: hora, formaciones y TV Los cordobeses llevan una ventaja de 2 a 0 por el resultado del partido de ida, por lo que el Aurinegro intentará dar vuelta la serie como local para lograr el ascenso histórico a la Liga Profesional. Por + Seguir en







El partido que define el segundo ascenso será este domingo desde las 17 Instagram

Este domingo se definirá el segundo ascenso a Primera División, ya que Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto jugarán el partido de vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional en Chubut.

Tras el acenso de Gimnasia de Mendoza, los chubutenses y los cordobeses resolverán al segundo equipo que subirá a la máxima categoría del fútbol argentino. Por lo pronto, el Celeste lleva una ventaja por 2 a 0, tras la victoria que consiguió jugando como local.

Más allá que en la primera parte de la serie hubo una paridad, con ocasiones de peligro para ambos bandos, en la segunda mitad los de Río Cuarto lograron abrir el marcador y sacar una buena ventaja para lo que será la definición: Tomás González definió con precisión para estampar el 1 a 0, mientras que tras un rebote, Juan Antonini estiró la ventaja para desatar la locura de los locales.

Para este encuentro, Leandro “Tano” Gracián, entrenador de Madryn, contará nuevamente con su goleador, Germán “Tanque” Rivero, y podría ingresar en lugar de Thiago Nicolás. Además, Bruno Pérez no se recuperó de la pubalgia, por lo que entre Ezequiel Montagna y Bruno Juncos pelean por un lugar. En tanto, Alejandro Gutiérrez Arango, operado dos veces del hombro en la temporada, fue al banco de suplentes en la ida y no se descarta su ingreso por Santiago Postel.

Por su parte, Iván Delfino haría un cambio con entre los 11 titulares de Estudiantes, con respecto al cotejo que se disputó en Río Cuarto: Sergio Ojeda entraría en el equipo titular y reemplazaría a Matías Ruiz Díaz. En caso de lograr el ascenso, los cordobeses lograrán su segunda experiencia en la Primera División, categoría en la que jugó entre 1983 y 1985 en los torneos Nacionales. Mientras que, para los chubutenses significaría la primera participación en toda su historia.