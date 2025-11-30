30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Deportivo Madryn vs. Estudiantes de Río Cuarto, por la final del reducido de la Primera Nacional: hora, formaciones y TV

Los cordobeses llevan una ventaja de 2 a 0 por el resultado del partido de ida, por lo que el Aurinegro intentará dar vuelta la serie como local para lograr el ascenso histórico a la Liga Profesional.

Por
El partido que define el segundo ascenso será este domingo desde las 17

El partido que define el segundo ascenso será este domingo desde las 17

Instagram

Este domingo se definirá el segundo ascenso a Primera División, ya que Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto jugarán el partido de vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional en Chubut.

El objetivo de la AFA es mejorar los ingresos de los clubes.
Te puede interesar:

La AFA evalúa lanzar su propio streaming para transmitir las categorías del Ascenso

Tras el acenso de Gimnasia de Mendoza, los chubutenses y los cordobeses resolverán al segundo equipo que subirá a la máxima categoría del fútbol argentino. Por lo pronto, el Celeste lleva una ventaja por 2 a 0, tras la victoria que consiguió jugando como local.

Más allá que en la primera parte de la serie hubo una paridad, con ocasiones de peligro para ambos bandos, en la segunda mitad los de Río Cuarto lograron abrir el marcador y sacar una buena ventaja para lo que será la definición: Tomás González definió con precisión para estampar el 1 a 0, mientras que tras un rebote, Juan Antonini estiró la ventaja para desatar la locura de los locales.

Para este encuentro, Leandro “Tano” Gracián, entrenador de Madryn, contará nuevamente con su goleador, Germán “Tanque” Rivero, y podría ingresar en lugar de Thiago Nicolás. Además, Bruno Pérez no se recuperó de la pubalgia, por lo que entre Ezequiel Montagna y Bruno Juncos pelean por un lugar. En tanto, Alejandro Gutiérrez Arango, operado dos veces del hombro en la temporada, fue al banco de suplentes en la ida y no se descarta su ingreso por Santiago Postel.

Por su parte, Iván Delfino haría un cambio con entre los 11 titulares de Estudiantes, con respecto al cotejo que se disputó en Río Cuarto: Sergio Ojeda entraría en el equipo titular y reemplazaría a Matías Ruiz Díaz. En caso de lograr el ascenso, los cordobeses lograrán su segunda experiencia en la Primera División, categoría en la que jugó entre 1983 y 1985 en los torneos Nacionales. Mientras que, para los chubutenses significaría la primera participación en toda su historia.

Deportivo Madryn vs. Estudiantes de Río Cuarto: hora y televisión

  • Hora: 17
  • Televisión: TyC Sports
  • Estadio: Abel Sastre, Estudiantes de Río Cuarto
  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Nicolás Lamolina

Deportivo Madryn vs. Estudiantes de Río Cuarto: probables formaciones

  • Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Gutiérrez Arango o Postel, Diego Martínez; Juncos o Montagna, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Luis Silba y Rivero. D.T: Leandro Gracián.

  • Estudiantes de Río Cuarto: Braian Olivera; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Lucas Angelini; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Tomás González, Mauro Valiente; Lucas González y Javier Ferreira. D.T: Iván Delfino.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Robert Lewandowski marcó tendencia con su look.

El look monocromático y descontracturado de Robert Lewandowski: muchos querrán copiarlo

Navarro Montoya, ídolo de Boca, también es hincha del club.

Mono Navarro Montoya fue claro y eligió el título más importante de la historia de Boca

El Xeneize y el Bicho estarán cara a cara.

Partidazo en la Bombonera: Boca recibe a Argentinos en busca de la semifinal

La 23° fecha de la Fómrula 1 será este domingo.

Por cambios en el auto, Colapinto larga desde boxes en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

Zidane suma una fragancia que acompaña su identidad fuera del deporte.

Este es el perfume favorito de Zinedine Zidane: cuánto sale en Argentina

Tiago Palacios ya supera al arquero Alan Aguerre y grita el único gol del León.
play

Estudiantes superó por 1-0 a Central Córdoba y es el primer semifinalista del Clausura

Rating Cero

Tini acompañó a De Paul en el último partido del Inter Miami.

Video: el romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami

Mick Jagger sorprendió en las redes con un cambio de look. 

La impresionante transformación física de Mick Jagger: entrena 6 veces por semana a sus 82 años

Castiello sorprendió con un encuentro insólito con Maradona.

Hernán Cucuza Castiello: "El tango y el fútbol son lo que nos representa a los argentinos"

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio y 3 hijas en común.

"Me invitó a retirarme": Chechu Bonelli se quebró al hablar de su exsuegra tras separarse de Darío Cvitanich

últimas noticias

Tini acompañó a De Paul en el último partido del Inter Miami.

Video: el romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami

Hace 21 minutos
Entre noviembre de 2023 yoctubre de 2025, la dotación de personal se redujo en 60.784 puestos de trabajo, loque implica una caída del 17,7%.

Advierten por la pérdida del empleo público: se recortaron más de 60 mil puestos de trabajo

Hace 23 minutos
El partido que define el segundo ascenso será este domingo desde las 17

Se define el último ascenso a Primera: Deportivo Madryn recibe a Estudiantes de Río Cuarto

Hace 43 minutos
La localidad se ubica a 31 km de la ciudad de Chivilcoy. 

Está cerca de Buenos Aires, tiene solo 5 habitantes y es interesante conocerlo en el verano 2026

Hace 49 minutos
Robert Lewandowski marcó tendencia con su look.

El look monocromático y descontracturado de Robert Lewandowski: muchos querrán copiarlo

Hace 1 hora