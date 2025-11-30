Con un doblete de Lautaro Martínez, Inter se quedó con la victoria ante Pisa El Toro convirtió los tantos para el triunfo por 2 a 0 y así rompió una racha negativo de derrotas consecutivas en la Serie A. Por + Seguir en







El Inter de Lautaro Martínez volvió a la victoria en condición de visitante

Y un día volvió el héroe de Inter de Milán: con dos goles de Lautaro Martínez, los nerazzurri lograron volver a la victoria por 2 a 0 ante Pisa, por la 13° fecha de la Serie A.

Tras una racha negativa de dos derrotas consecutivas (Milán y Atlético de Madrid), en condición de visitante el equipo dirigido por Cristian Chivu logró sumar de a tres, gracias a los tantos del capitán del equipo.

El primer tanto llegó recién en la segunda parte del encuentro a los 23 minutos luego de un buen remate que terminó clavándose en el ángulo derecho del arquero rival, lo que le permitió al campeón del mundo volver a convertir, después de una larga sequía desde el pasado 9 de noviembre ante Lazio.

Embed ¡TORO QUERIDO! ¡TREMENDO ZAPATAZO DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 1-0 DE INTER SOBRE PISA!



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ixAllf008i — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025 Pero no solo logró el primer grito de la noche italiana, sino que también se despachó para estirar la ventaja lo que también le permitió alcanzar los 10 tantos en la temporada (17 juegos) y ya suma 163 conquistas con la camiseta del Nerazzurri, por lo que ahora está a ocho festejos de alcanzar a Roberto Boninsegna, que es el tercer máximo artillero en la historia del club de la región de Lombardía.

Ya la segunda conquista llegó sobre el cierre del encuentro, cuando a los 37 minutos, logró captar la pelota de rebote que pegó en el palo tras un fuerte remate de Varela, pero como todo 9, Martínez estaba ahí para empujar el balón al fondo de la red tras el rebote.