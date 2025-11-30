Quién es Richard Dunne, el futbolista con más goles en contra de la historia El defensor repartió su carrera entre la Premier League y la Selección de Irlanda, con la que llegó a jugar el Mundial 2002. Sin embargo, es recordado por los errores que cometió en su propio arco. Por + Seguir en







Dunne es el jugador con más goles en contra en la Premier League. Redes sociales

Richard Dunne es el futbolista con más goles en contra de la historia.

A lo largo de su carrera en la Premier League, convirtió 10 veces en su propio arco.

Además, con 8 tarjetas rojas, es uno de los futbolistas con más expulsiones de la liga inglesa.

A pesar de eso, fue un referente del Manchester City y de la Selección irlandesa. En un fútbol obsesionado por los récords y las estadísticas, no todos los rankings pueden ser positivos. El mejor ejemplo de esto es Richard Dunne, un exfutbolista irlandés que se retiró en 2015 con una marca insólita en su haber: es el jugador con más goles en contra de la historia.

Es importante poner el dato en contexto y aclarar que Dunne no fue, para nada, un mal futbolista. De hecho, lo apodaban The Ironman ("el hombre de acero") porque sus principales virtudes eran su fortaleza física, entrega, orden y capacidad de liderazgo, tal como reconocieron los medios y sus propios compañeros.

Sin embargo, ese mismo ímpetu lo llevó a cometer errores puntuales. Dunne es el jugador que convirtió más goles en contra en la historia de la Premier League, con 10 tantos en su propio arco. También tiene la marca de más expulsiones con 8 tarjetas rojas, aunque en este caso la comparte con Duncan Ferguson y Patrick Vieira.

Richard Dunne Redes sociales Quién es Richard Dunne Richard Dunne hizo toda su carrera futbolística en el Reino Unido, donde pasó por cuatro clubes: Everton, Manchester City, Aston Villa y Queen Park Rangers. Fue un pilar de la defensa de los Citizens, donde jugó entre 2001 y 2009, fue elegido el mejor jugador en cuatro temporadas y también llegó a ser capitán.

También fue líder y una presencia clave en la Selección de Irlanda, con la que jugó 80 partidos. Integró el plantel que disputó el Mundial de Corea-Japón 2002, en el que se despidió en octavos de final, y la Eurocopa 2012, donde no pudo pasar de la fase de grupos.

Mica Richards, su compañero en el Manchester City, lo definió en 2007 como un futbolista de "una gran calidad". "Juego con él semana tras semana y creo que es uno de los mejores jugadores con los que compartí un plantel. Estuve con John Terry y con Rio Ferdinand en el seleccionado inglés, y considero que Richard está a la altura de ellos", afirmó a The Guardian.