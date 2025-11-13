13 de noviembre de 2025 Inicio
Lautaro Martínez impuso tendencia con un buzo oversize que captó la atención de todos

El delantero del Inter de Milán se sumó a la concentración de la Selección argentina en España y lo hizo luciendo un conjunto deportivo casual al que le sumó un toque de actitud.

El goleador Lautaro Martínez sorprendió con su estilo.

  • Lautaro Martínez llegó a la concentración de la Selección argentina con un look deportivo que llamó la atención.
  • Eligió una remera blanca clásica y un conjunto negro de buzo oversize más pantalón jogger.
  • Llevó el buzo suelto sobre la espalda y los hombros, en un estilo casual pero con un toque de actitud.
  • Completó el look con zapatillas blancas, un reloj y un collar.

Los jugadores de la Selección argentina se reunieron en Alicante, España, para entrenar de cara al partido amistoso contra Angola. A medida que fueron llegando a la concentración, todos llamaron la atención con sus looks. En especial, Lautaro Martínez captó la atención de todos con un buzo oversize.

El goleador del Inter de Milán lució una remera blanca de manga corta, ajustada pero cómoda, que sirvió como base neutra para el conjunto. Sobre ella, usó un buzo negro oversize que llevó suelto sobre los hombros y la espalda, con las mangas colgando hacia adelante, lo que le dio un aire relajado y descontracturado.

Lo combinó con un pantalón en el mismo color y tela que el buzo, de estilo jogger, holgado en la parte superior y algo más ajustado en los tobillos. Completó el look con unas zapatillas blancas, limpias y de diseño clásico; un reloj de pulsera con correa oscura y un collar con un dije dorado.

Look Lautaro Martínez

De esta manera, el "Toro" apostó por una paleta de colores sencilla pero efectiva: el blanco de la remera y las zapatillas contrasta con el negro del buzo y el pantalón, creando un equilibrio visual que es fácil de complementar con otros accesorios o prendas. Es un outfit casual pero con un toque de actitud.

Cuándo juega la Selección argentina contra Angola

El partido amistoso de la Selección argentina contra Angola se jugará el viernes 14 de noviembre desde las 13 (hora de Buenos Aires) en el Estadio 11 de noviembre de Luanda, la capital. Es el único encuentro que el equipo de Lionel Scaloni disputará en la fecha FIFA de noviembre.

Luego de eso, no tiene partidos confirmados hasta la tan esperada Finalissima contra España, programada para jugarse entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en sede a confirmar. Sus últimos compromisos antes del Mundial serán dos amistosos ante México y Honduras que se jugarán entre el 1 y el 9 de junio.

