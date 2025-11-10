El Cuti Romero, a puro lujo: el look de Louis Vuitton que muchos buscarán copiar El capitán del Tottenham y defensor de la Selección argentina impactó con un conjunto de la marca francesa al que le sumó un accesorio bien argentino. Por







El Cuti impactó con un look Louis Vuitton de pies a cabeza.

Cristian "Cuti" Romero llegó a la última concentración de la Selección argentina con un look de lujo de la marca Louis Vuitton.

Combinó una remera blanca clásica y un jean cargo azul lavado.

El detalle distintivo es que ambas prendas lucían el logo LV.

Completó el conjunto con un accesorio bien argentino: una canasta matera. Los jugadores de la Selección argentina siempre llaman la atención con su ropa, y Cristian "Cuti" Romero no es la excepción. Durante la última fecha FIFA, el defensor del Tottenham llegó a la concentración albiceleste con un look a puro lujo de la marca Louis Vuitton que seguramente muchos buscarán copiar.

El Cuti eligió una remera blanca con un corte clásico: holgada, de cuello redondo y manga corta. El detalle distintivo fue el diseño que tenía en el pecho, con el logo de la marca y la frase LV Lovers escrita en letras estilizadas, decoradas con brillos en tonos dorados y plateados.

En la misma línea, lució unos jeans de tiro alto, oversize y de color azul claro deslavado, con un estampado formado por múltiples logos de Louis Vuitton en blanco y distribuidos de manera simétrica en ambas perneras. En la mano llevaba una campera de jean a juego con el mismo diseño.

Completó el look con un par de zapatillas blancas, simples y de estilo deportivo, y un par de pulseras en la muñeca izquierda. También llevó un accesorio muy argentino: una canasta matera de cuero negro con costuras en tonos claros de la que asomaban el infaltable termo y la bombilla.

Cuti Romero podría cambiar de equipo antes del Mundial 2026 Mientras se prepara para defender el título de la Selección argentina en el Mundial 2026, el Cuti Romero brilla en la Premier League, donde es titular, figura y capitán del Tottenham. Sin embargo, podría cambiar de equipo antes de la Copa del Mundo, ya que su buen desempeño llamó la atención de varios grandes.

Uno de ellos es el Atlético de Madrid, que ya trató de ficharlo en el último mercado de pases. Según medios especializados, se espera que el equipo que dirige Diego Simeone insista nuevamente en la próxima ventana de transferencias y lo tiente para sumarse a un plantel lleno de argentinos. De todas maneras, el Colchonero tendrá que competir con dos gigantes de LaLiga: el Barcelona y el Real Madrid. Aún no está claro si el Cuti tiene intenciones de dejar el Tottenham, donde lleva más de 130 partidos jugados y acaba de ganar la Europa League 2025.