El futbolista argentino se mostró en sus redes paseando por España y su visita al Camp Nou, causando furor entre sus seguidores.

Lionel Messi, el ícono indiscutible del fútbol, no solo marca tendencia en la cancha. En una reciente publicación en sus redes sociales, el futbolista causó furor al compartir fotos de su visita nocturna al Camp Nou, el estadio del Barcelona, con un look de estilo "Old School" y relajado, usando el campo como un escenario nostálgico.

El astro argentino se destaca por su estilo clásico y relajado, demostrando una selección cuidada a la hora de combinar las prendas. Su enfoque se centra en el street style, donde logra el equilibrio entre la comodidad urbana con el lujo discreto. En esta oportunidad, eligió prendas que priorizan la practicidad pero sin renunciar a su estética personal.

La pieza central es una campera estilo aviador o bomber de un tono marrón verdoso o caqui , con un cuello y puños que parecen estar forrados con piel sintética en un color más oscuro. Esta prenda no solo aporta calidez, sino que también le da una textura robusta y un aire vintage al conjunto, reforzando su gusto por lo clásico y funcional.

Lleva puesta una clásica camisa de franela de cuadros, arquetipo de la comodidad y el estilo casual, que se asoma por debajo de la aviadora, añadiendo un patrón y una capa adicional. El look se completa con unos clásicos jeans de corte recto o ligeramente holgado que complementan la estética relajada. El denim es sinónimo de versatilidad y confort, perfecto para un ambiente informal y para el estilo de vida de un deportista.

El detalle final está en las zapatillas urbanas que combinan a la perfección con la campera y resaltan con su visible suela blanca impoluta.

El bolso de Prada que usó Messi

Lionel Messi no pasa desapercibido por estos días. El jugador llegó a España días antes del partido amistoso de la Selección argentina con Angola y se llevó todas las miradas por su elección de equipaje de mano. Fiel a su predilección por las casas de moda de alta gama como Louis Vuitton o Hermès, Messi aterrizó en Valencia con un accesorio de Prada.

Messi - Prada

El bolso elegido, de un elegante negro liso, es una pieza maestra de la marroquinería, confeccionado en piel Saffiano, un material icónico de Prada conocido por su textura cruzada y durabilidad. Se trata de un bolso ideal para quien viaja mucho, como es el caso del jugador.

Cuenta con un cierre de metal grabado con el logo de la casa italiana, un detalle sutil que comunica calidad y exclusividad. Según el sitio web de Prada, esta pieza de lujo tiene un valor de 3.700 euros, confirmando que para el capitán de la selección, la funcionalidad de viaje va de la mano con la inversión en estilo atemporal.