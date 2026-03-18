18 de marzo de 2026 Inicio
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Las sorpresas de Lionel Scaloni: convocó a dos jugadores del fútbol argentino para enfrentar a Guatemala

El entrenador de la Selección argentina citó por primera vez a un par de futbolistas que se desempeñan en el medio local. Además, incluyó al elenco estable, que encabeza Lionel Messi.

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Scaloni dio a conocer la lista.

Scaloni dio a conocer la lista.

Tras la cancelación de la Finalíssima con España en Qatar, debido a la guerra que se desató en Medio Oriente, la Selección argentina jugará un amistoso contra Guatemala en la Bombonera, el martes 31, de cara a la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

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El entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de convocados para el encuentro contra el elenco centroamericano. Entre los 28 futbolistas convocados se destacan la presencia de dos jugadores del fútbol local: Gabriel Rojas (lateral de Racing) y Thiago Palacios (central de Estudiantes de La Plata).

Ambos jugadores tendrán su primera vez con el plantel argentino y tendrán la oportunidad de mostrarse de cara a la confección de la lista final que diagramará el DT para la cita mundialista, que comenzará el 11 de junio.

Por otro lado, Scaloni le dio otra gran oportunidad a cinco jugadores que luchan por un lugar en la nómina: Valentín Barco (Racing de Estrasburgo de Francia), Máximo Perrone (Como de Italia), Gianluca Prestianni (Benfica), Juan Musso (Atlético de Madrid) y José López (Palmeiras).

Entre las sorpresas de los ausentes se destacan al segundo goleador de la Ligue 1 Joaquín Panichelli, el mediocampista del Real Madrid Franco Mastantuono, y el delantero del Chelsea, Alejandro Garnacho.

Además, de las bajas obligatorias por lesión se sentirá la ausencia de Lautaro Martínez (Inter de Milan) y Lisandro Martínez (Manchester United), quienes se decidió preservarlos por los distintos problemas musculares que sufrieron en los últimos días, pero esta no convocatoria no indica que no estarán entre los elegidos para la Copa del Mundo.

Por su parte, tampoco fue convocado el mediocampista de Betis, Giovani Lo Celso que todavía en recuperación de una lesión miotendinosa del recto anterior del muslo derecho, y el delantero de Roma, Paulo Dybala, con un problema en la rodilla.

La lista de convocados de la Selección argentina

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Amistoso Argentina vs. Guatemala: cuándo se pondrá a la venta las entradas y a qué precio

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no oficializó la venta de tickets. Si tenemos en cuenta encuentros anteriores, se espera que las entradas se empiecen a vender una semana antes del encuentro, o sea, el martes 24 de marzo, pero habrá que esperar.

En las ediciones previas en las que la Selección jugó en Argentina, las entradas de podían adquirir a través de deportick.com, por lo que se estima que en esta oportunidad sea el mismo medio. “En los próximos días se informará el cronograma de trabajo y los convocados para esta fecha FIFA”, anunció la entidad madre del fútbol argentino en un breve comunicado.

Más allá que aún la AFA no confirmó cuándo se pondrán a la venta y los precios, si se toman en cuenta el precio de las entradas frente a Venezuela, el pasado 4 de septiembre y por las Eliminatorias, los valores serían:

  • Popular: $90.000
  • Popular menores: $29.000
  • Platea normal: entre $158.000 y $260.000
  • Platea VIP: entre $320.000 y $480.000
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