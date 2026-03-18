Entradas para Argentina - Guatemala: dónde comprarlas y cuánto cuestan El partido amistoso, que será el último en el territorio argentino previo al Mundial 2026, se disputará el martes 31 de marzo desde las 20:15. Por + Seguir en







La Selección jugó 36 veces en La Bombonera y cosechó 25 victorias, 10 empates y 3 derrotas.

Debido a la cancelación de la Finalissima ante España, la Selección argentina jugará en el país un partido amistoso, ante Guatemala. Tras dicha confirmación del horario los fanáticos se empezaron a preguntar cuándo se pondrán a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarán.

De acuerdo a lo que informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el encuentro se disputará a las 20:15 en La Bombonera, en lo que será la última presentación de la Albiceleste en territorio nacional previo al Mundial 2026 que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Este enfrentamiento se acordó luego que se anunciara que no se disputará el enfrentamiento que debían disputar el campeón de la Copa América 2024 y de la Euro 2024 tras largas conversaciones para intentar buscar una sede neutral ya que por el conflicto en Medio Oriente, no disputarse en Qatar.

Amistoso Argentina vs. Guatemala: cuándo se pondrá a la venta las entradas y a qué precio La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no oficializó la venta de tickets. Si tenemos en cuenta encuentros anteriores, se espera que las entradas se empiecen a vender una semana antes del encuentro, o sea, el martes 24 de marzo, pero habrá que esperar.

En las ediciones previas en las que la Selección jugó en Argentina, las entradas de podían adquirir a través de deportick.com, por lo que se estima que en esta oportunidad sea el mismo medio. “En los próximos días se informará el cronograma de trabajo y los convocados para esta fecha FIFA”, anunció la entidad madre del fútbol argentino en un breve comunicado.

messi venezuela Amistoso Argentina vs. Guatemala: cuánto cuestan las entradas Más allá que aún la AFA no confirmó cuándo se pondrán a la venta y los precios, si se toman en cuenta el precio de las entradas frente a Venezuela, el pasado 4 de septiembre y por las Eliminatorias, los valores serían: Popular: $90.000

Popular menores: $29.000

Platea normal: entre $158.000 y $260.000

Platea VIP: entre $320.000 y $480.000 Hay que tener en cuenta que estos números podrían variar.