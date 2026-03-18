18 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Entradas para Argentina - Guatemala: dónde comprarlas y cuánto cuestan

El partido amistoso, que será el último en el territorio argentino previo al Mundial 2026, se disputará el martes 31 de marzo desde las 20:15.

Por
La Selección jugó 36 veces en La Bombonera y cosechó 25 victorias

La Selección jugó 36 veces en La Bombonera y cosechó 25 victorias, 10 empates y 3 derrotas.

Debido a la cancelación de la Finalissima ante España, la Selección argentina jugará en el país un partido amistoso, ante Guatemala. Tras dicha confirmación del horario los fanáticos se empezaron a preguntar cuándo se pondrán a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarán.

Romero fue figura en la semifinal del Mundial 2014 ante Países Bajos.
Te puede interesar:

Jugó una final de un Mundial con la Selección argentina y causó sorpresa con una decisión contundente

De acuerdo a lo que informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el encuentro se disputará a las 20:15 en La Bombonera, en lo que será la última presentación de la Albiceleste en territorio nacional previo al Mundial 2026 que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Este enfrentamiento se acordó luego que se anunciara que no se disputará el enfrentamiento que debían disputar el campeón de la Copa América 2024 y de la Euro 2024 tras largas conversaciones para intentar buscar una sede neutral ya que por el conflicto en Medio Oriente, no disputarse en Qatar.

Amistoso Argentina vs. Guatemala: cuándo se pondrá a la venta las entradas y a qué precio

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no oficializó la venta de tickets. Si tenemos en cuenta encuentros anteriores, se espera que las entradas se empiecen a vender una semana antes del encuentro, o sea, el martes 24 de marzo, pero habrá que esperar.

En las ediciones previas en las que la Selección jugó en Argentina, las entradas de podían adquirir a través de deportick.com, por lo que se estima que en esta oportunidad sea el mismo medio. “En los próximos días se informará el cronograma de trabajo y los convocados para esta fecha FIFA”, anunció la entidad madre del fútbol argentino en un breve comunicado.

messi venezuela

Amistoso Argentina vs. Guatemala: cuánto cuestan las entradas

Más allá que aún la AFA no confirmó cuándo se pondrán a la venta y los precios, si se toman en cuenta el precio de las entradas frente a Venezuela, el pasado 4 de septiembre y por las Eliminatorias, los valores serían:

  • Popular: $90.000
  • Popular menores: $29.000
  • Platea normal: entre $158.000 y $260.000
  • Platea VIP: entre $320.000 y $480.000

Hay que tener en cuenta que estos números podrían variar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Scaloni dio a conocer la lista.

Las sorpresas de Scaloni: convocó a dos jugadores del fútbol argentino para enfrentar a Guatemala

En la era Scaloni, la Seleccióm jugó 4 veces por Eliminatorias donde obtuvo 3 victorias, un empate y una derrota

La Selección disputará un amistoso con Guatemala: cuántas veces jugó en La Bombonera y cómo le fue

Para Lautaro Martínez, Tini Stessel roba más que Rodrigo De Paul, entre otros. 
play

Lautaro Martínez reveló quiénes de sus compañeros de Selección "roban" y sorprendió

En La Bombonera se jugará el último partido de la Selección previo al Mundial 2026

Confirmado: la Selección jugará el amistoso frente a Guatemala en La Bombonera

La Selección argentina afronta un Mundial con un antecedente inédito.

La Selección argentina llegará al Mundial 2026 con un dato inédito y alarmante para muchos

El Monumental tendrá el recital de AC/DC el 23, 27 y 31 de marzo por lo que la Selección no podrá jugar ahí

Por qué River no le prestará el Monumental a la Selección en el amistoso frente a Guatemala

Rating Cero

Existen nuevos rumores sobre la actual vida amorosa de Gimena Accardi

¿Pareja confirmada? Afirman que Gimena Accardi estaría en una relación tras su último viaje a España

El elenco de Amor y muerte está conformado por Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Amor y muerte, la miniserie con Elizabeth Olsen que te dejará sin palabras

La película fue dirigida por Bruce Beresford y sigue la historia de una mujer que, tras ser encarcelada por un crimen que no cometió, descubre que su marido sigue vivo y planea vengarse utilizando la ley del non bis in idem (doble riesgo)
play

Doble riesgo es la película del momento en Netflix: de qué se trata la producción de los 90

Las panelistas se trenzaron al aire y el conductor suplente debió cortar la transmisión con una tanda publicitaria para frenar el enfrentamiento.

Se conoció el video del escándalo Fernández–Callejón, donde casi se van a las manos

En el tramo final, la historia plantea un dilema decisivo: para vencer a un rival tan poderoso, los MacLeod comprenden que deberán ir más allá de sus propias fuerzas.
play

Esta película cierra una histórica saga de fantasía y acción que ahora se puede ver en Netflix: cuál es

¿Qué pasó entre las divas del pop?

Revelaron el motivo de la pelea entre Emilia Mernes, Tini Stoesel y María Becerra

últimas noticias

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas

Hace 2 minutos
play

Protestas frente al Congreso: detuvieron a tres personas y trasladaron a un hombre al hospital

Hace 19 minutos
Cambio en la licencia de conducir.

Cuál es el nuevo requisitos que tiene la licencia de conducir si vas a hacer el trámite

Hace 39 minutos
Tostado de jamón y queso en la air fryer rico y rápido 

Cómo hacer sándwich de jamón y queso en la air fryer con un secreto para que quede súper húmedo

Hace 40 minutos
Romero fue figura en la semifinal del Mundial 2014 ante Países Bajos.

Jugó una final de un Mundial con la Selección argentina y causó sorpresa con una decisión contundente

Hace 41 minutos