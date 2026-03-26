26 de marzo de 2026 Inicio
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No es Leandro Paredes: Lionel Scaloni elogió a un futbolista de Boca y lo definió como "muy interesante"

El entrenador de la Selección argentina destacó el desempeño de un jugador del Xeneize y provocó furor en los hinchas. "Tiene ganas, desparpajo y uno contra uno", expresó.

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Lionel Scaloni en la Bombonera.

Lionel Scaloni en la Bombonera.

Lionel Messi junto a Lionel Scaloni.
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En una conferencia de prensa, Scaloni destacó el nivel de Aranda, quien convirtió su primer gol en Boca el domingo contra Instituto en el marco de la fecha 12 del torneo Apertura 2026, aunque expuso su cautela sobre si lo convocará al Mundial 2026: "Lo trajimos a entrenar porque vemos lo que ven ustedes. Es una linda aparición, no empecemos con que si entra al Mundial. Es muy joven, tiene la edad de Franco (Mastantuno)".

"Imaginate el futuro que tiene por delante. Tiene ganas, desparpajo y uno contra uno. Es un jugador muy interesante y juega en Boca. Estos chicos, cuando juegan en clubes tan grandes como Boca o River y juegan así, es porque tienen algo diferente. Entrenó y el miércoles lo pusimos en un reducido", agregó en esta línea.

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También destacó el contacto del futbolista de 18 años con los integrantes de la Selección Mayor: "Está bueno que la Selección juvenil tenga ese tipo de jugadores y que nosotros les demos la oportunidad de aunque sea venir a entrenar con sus ídolos y que vean que son como ellos, de carne y hueso".

Aranda tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2029 y pese a que se espera que distintos clubes europeos expongan su interés, desde el Xeneize pretenden llevarlo de a poco para que no saltee etapas.

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El juvenil de 18 años fue titular por primera vez en el Xeneize el 4 de marzo, en el marco del triunfo 3-0 sobre Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez en el Apertura. Durante el partido, desplegó juego, pases filtrados, más dinamismo y fue partícipe de los goles en condición de visitante, cortando así una racha de cuatro partidos del Xeneize sin conocer la victoria.

“Uno siempre sueña cuando va arrancando desde chico. Gracias a Dios, se me va dando. A seguir para adelante”, expresó luego del partido con Lanús y, hablando de su juego, enumeró quiénes son sus referentes: “Admiro mucho a Román (Riquelme), a Neymar, a (Lionel) Messi, a (Leandro) Paredes”.

El Sifón ya había expresado su apoyo al juvenil y dado un poco de confianza cuando señaló que si seguía así, no iba a tardar en ganarse la titularidad, y el pibe no falló: jugó, hizo jugar y, sobre todo, generó situaciones de gol.

En tanto, contra Instituto convirtió su primer tanto en el Xeneize contra Instituto luego de que girara con una gran jugada individual dentro del área sobre el sector izquierdo del ataque y venciera al arquero Manuel Roffo con un buen remate.

En el mundo Boca venía siendo mencionado y hasta el propio Mauricio “Chicho” Serna lo definió como “el mejor jugador de las inferiores”: capitán en Séptima campeona, saltó a Reserva, le realizaron un contrato profesional en 2024 y, en 2025, explotó con la 10 en la espalda en un equipo que fue bicampeón.

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