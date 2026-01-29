El bodegón barato de Buenos Aires que tiene matambre de cerdo, empanadas salteñas y provoleta

Es famoso por sus auténticas empanadas salteñas rellenas de carne y cocidas en horno de barro. También preparan unas rellenas de queso y fritas.

Entre las opciones de la gastronomía porteña, este se diferencia por su oferta única.

La ruta de bodegones en la Ciudad de Buenos Aires es muy amplia. Dentro de una oferta variada, hay lugares destacan en la oferta gastronómica por la preparación de algunos de sus platos. Milanesas, tortillas, carnes y pastas componen el menú de los restaurantes más clásicos que hacen honor a las tradiciones porteñas.

Las empanadas también son un ícono de la gastronomía nacional y en El Imperfecto se encuentra la auténtica receta salteña . Este lugar es señalado por muchos como el mejor para comer unas ricas y rellenas empanadas al horno de barro , homenajeando a las que se preparan en el norte del país.

La carta de este restaurante no decepciona en ningún aspecto y justifica la fama del lugar: platos sabrosos, porciones abundantes y recetas clásicas con un toque distintivo . Todo esto convierte a El Imperfecto en un bodegón destacado en el mapa de la Ciudad.

El Imperfecto se encuentra en Gascón 1417 , entre las calles Honduras y El Salvador. Está ubicado en una zona estratégica para llegar en transporte público ya que está a 300 metros de la Avenida Córdoba y a aproximadamente la misma distancia de la Av. Raúl Scalabrini Ortiz.

El lugar es conocido por sus empanadas salteñas, elogiadas por todos los que la prueban. Se pueden pedir las clásicas de carne al horno de barro o las fritas que vienen rellenas de queso . Cualquiera de las dos es capaz de conquistar paladares.

También hay otras opciones de entrada como la provoleta Margarita o la que viene con jalapeños asados. Otro plato muy recomendado es el choclo al horno de barro con 3 mantecas: Huacatay, miso, rocoto y ajo asado.

EL IMPERFECTO GOOGLE

Entre sus carnes a la parrilla, lo más destacado es el matambrito de cerdo que se puede pedir con un toque picante o miel de caña. Aunque el bife de chorizo y la entraña son clásicos de bodegón que no fallan y acá se sirven en el punto justo. Como acompañamiento, la ensalada con quinoa multicolor, kale, cebolla encurtida, queso azul, naranja y frutos secos es una gran propuesta para innovar y animarse a probar algo diferente.

Para cerrar, podés optar por probar su versión del flan con dulce de leche Campo Quijano, o pedir algo más fresco para el verano como los duraznos al horno de barro con crema. El restaurante también cuenta con una selección especial de bodegas para maridar los platos con una copa de vino.

Cómo llegar a El Imperfecto

Una de las opciones más prácticas es el subte. Desde el Obelisco se puede ingresar a la Línea B, en la estación Carlos Pellegrini, y viajar en dirección a Juan Manuel de Rosas hasta la estación Medrano. El restaurante queda a aproximadamente diez cuadras.

Otra alternativa es utilizar el colectivo. Desde el centro de la Ciudad hay varias líneas que se dirigen hacia la zona de Almagro y alrededores; algunas son la 39, 140, 145 y 160, que cuentan con paradas cercanas a la calle Gascón.