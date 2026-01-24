24 de enero de 2026 Inicio
Barracas Central - River, por el Apertura 2026: hora, formaciones y TV

El Millonario inicia en el torneo ante el Guapo, en un partido donde Marcelo Gallardo incluiría a tres refuerzos para afrontar la temporada en la que disputará torneo local, la Copa Sudamericana y Copa Argentina.

Tras un magro 2025, River comienza el torneo Apertura 2026 con un difícil examen: enfrentará desde las 17 a Barracas Central, como visitante, en un partido donde el entrenador Marcelo Gallardo haría debutar a los tres refuerzos contratados para afrontar una temporada, que luego de 11 años lo tendrá disputando la Copa Sudamericana.

Este jugador salió campeón de la Copa Libertadores 2015 con River.
El encuentro se jugará en el estadio Claudio Tapia, en lo que será la primera vez del Muñeco en este escenario, contará con el arbitraje principal de Nicolás Ramírez y Héctor Paletta en el VAR, y podrá verse por la pantalla de ESPN Premium.

De cara a este inicio del Torneo Apertura, el Millonario activó de manera temprana el mercado de pases con las incorporaciones de los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, además del lateral izquierdo Matías Viña. La salida de Miguel Ángel Borja en la delantera, le quitó una carta de gol importante que el DT intentará remplazar con el juveniles Agustín Ruberto y renovarle la confianza a Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Gallardo
Gallardo realizará un cambio en el arco: debido a una lesión del arquero Franco Armani, su lugar será ocupado por el juvenil Santiago Beltrán, de buenas actuaciones ante Millonarios y Peñarol en los duelos de pretemporada.

Por su parte, Barracas Central, viene una gran temporada en el 2025, donde consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia, aunque siempre envuelto en los arbitrajes polémicos

Barracas Central - River: dónde ver

El encuentro podrá seguirse en vivo desde la señal de cable de ESPN Premium.

Barracas Central - River: probables formaciones

  • Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.
