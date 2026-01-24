24 de enero de 2026 Inicio
Video: el golazo olímpico del hijo de Barros Schelotto para Gimnasia LP ante Racing

En el estreno del Lobo platense frente a la Academia, por la primera fecha del Torneo Apertura, la figura del local, Nicolás Barros Schelotto (hijo de Guillermo), metió el tanto de la jornada.

Por
El pibe de 19 años es una de las figuras de GELP.

No terminó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 y ya tenemos el mejor gol de la jornada y, por qué no, del certamen. En el partido entre Gimnasia LP y Racing, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, el volante Nicolás Barros Schelotto, hijo del mellizo Guillermo y una de las máximas promesas del Lobo, metió un golazo de otro partido que será recordado por años.

El mediocampista llega a Gimnasia y Tiro de Salta luego de un recorrido irregular en los últimos años.
En el calor del Bosque, en La Plata, el encuentro entre el local y la Academia, con sus flamantes refuerzos Valentín Carboni y Matko Miljevic en cancha, había arrancado a favor del equipo de Fernando Zaniratto. El Lobo fue a buscar el resultado desde el minuto 1, pero la diferencia en el marcador llegó de una manera increíble.

gimnasia racing barros schelotto
Todo Gimnasia abraza a Nicolás Barros Schelotto, tras un golazo inolvidable.

A los 9 minutos del primer tiempo, en un córner a favor de GELP a cargo de Barros Schelotto, el pibe de 19 años frotó la lámpara y con un remate de zurda que tomó una comba inusual, metió el balón por el segundo palo al arquero de Racing, Facundo Cambeses. Un golazo que hizo delirar a la hinchada local, que había arrancado el encuentro con el pie derecho.

Las lágrimas de emoción del pibe no fueron casualidad: fue su bautismo goleador en el club de sus amores, y con la 10 en la espalda. Cabe recordar que su padre Guillermo y su tío Gustavo fueron figuras del club en la década del 90, y su abuelo Hugo fue presidente de la institución en 1983.

Mirá el golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto para Gimnasia LP

Embed

Todo Gimnasia grita el gol de Barros Schelotto, para la locura de los hinchas.
play

