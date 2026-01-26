26 de enero de 2026 Inicio
La decisión especial que tomó Pezzella y sorprendió a todo River

El defensor se recupera de una dura lesión que sufrió en agosto y se ilusiona con volver pronto a las canchas. Pensando en su regreso, decidió hacer un cambio cargado de significado.

Por
Tras su lesión

Tras su lesión, Germán Pezzella podría volver a jugar en marzo o abril.

  • Germán Pezzella, defensor de River, no juega desde agosto pasado por una lesión en la rodilla.
  • El cuerpo médico estima que podría volver a las canchas entre marzo y abril.
  • Pensando en su regreso, eligió el dorsal 20 para la temporada 2026.
  • Es el mismo número que usó durante su anterior ciclo en River, entre 2011 y 2015, cuando ganó cinco títulos.

River debutó en el Torneo Apertura con una victoria 1-0 frente a Barracas Central. En el primer partido oficial del año, los jugadores del Millonario estrenaron los dorsales que usarán esta temporada y, aunque no estuvo en cancha, el número que eligió Germán Pezzella sorprendió a todo el club.

Giovani Lo Celso marcó tendencia con su osado look.
Te puede interesar:

La llamativa camisa que usó Giovani Lo Celso: se robó las miradas con su look

El defensor es baja en el equipo de Marcelo Gallardo desde el 9 de agosto pasado, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido ante Independiente por el Torneo Clausura. El tiempo de recuperación se estima en ocho meses, por lo que recién volvería a las canchas en marzo o abril.

De todas maneras, el bahiense ya eligió el dorsal que llevará en su regreso, y lo hizo teniendo en cuenta un motivo muy especial. Pezzella dejó atrás el 6 que usó desde su vuelta a River y usará nuevamente la 20 que tantas alegrías le dio en su anterior etapa en el club, entre 2011 y 2015.

En aquel ciclo, Pezzella jugó 69 partidos y ganó cinco títulos: Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015 y Copa Libertadores 2015. El futbolista publicó una historia en Instagram con un dorsal y una frase muy significativa: "Volver a empezar".

Historia Germán Pezzella dorsal 20

Así quedaron los dorsales de River

1. Franco Armani

5. Juan Portillo

6. Aníbal Moreno

7. Maximiliano Salas

8. Maximiliano Meza

9. Sebastián Driussi

10. Juan Fernando Quintero

11. Facundo Colidio

13. Lautaro Rivero

15. Fausto Vera

16. Fabricio Bustos

17. Paulo Díaz

18. Matías Viña

20. Germán Pezzella

21. Marcos Acuña

22. Kevin Castaño

23. Matías Galarza

26. Tomás Galván

28. Lucas Martínez Quarta

29. Gonzalo Montiel

30. Leonel Jaime

31. Facundo González

32. Agustín Ruberto

33. Ezequiel Centurión

34. Giuliano Galoppo

36. Ulises Giménez

37. Thiago Acosta

38. Ian Subiabre

39. Santiago Lencina

40. Agustín Obregón

41. Santiago Beltrán

42. Franco Jaroszewicz

La camioneta Amarok y el vehículo UTV luego del choque que terminó con Bastian en el hospital.

Accidente de Bastian: los conductores de los dos vehículos que chocaron habían tomado alcohol

Hace 7 minutos
Alarma en Boca: Alan Velasco sufrió una lesión en la rodilla izquierda y estará dos meses fuera

Hace 28 minutos
Murió el joven que había sido arrollado por un tren en la Ruta 2

Hace 42 minutos
La leche no aporta beneficios relevantes para un gato adulto.

Esto le pasa a tu gato si toma leche todos los días: qué dice la ciencia

Hace 53 minutos
L-Gante fue de invitado al programa que conduce Maxi López junto a Nati J en Olga 

El cruce de Wanda Nara con Maxi López y L-Gante en vivo: "Me habrán cagado con media Argentina"

Hace 1 hora