La decisión especial que tomó Pezzella y sorprendió a todo River

Es el mismo número que usó durante su anterior ciclo en River, entre 2011 y 2015, cuando ganó cinco títulos. River debutó en el Torneo Apertura con una victoria 1-0 frente a Barracas Central. En el primer partido oficial del año, los jugadores del Millonario estrenaron los dorsales que usarán esta temporada y, aunque no estuvo en cancha, el número que eligió Germán Pezzella sorprendió a todo el club.

El defensor es baja en el equipo de Marcelo Gallardo desde el 9 de agosto pasado, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido ante Independiente por el Torneo Clausura. El tiempo de recuperación se estima en ocho meses, por lo que recién volvería a las canchas en marzo o abril.

De todas maneras, el bahiense ya eligió el dorsal que llevará en su regreso, y lo hizo teniendo en cuenta un motivo muy especial. Pezzella dejó atrás el 6 que usó desde su vuelta a River y usará nuevamente la 20 que tantas alegrías le dio en su anterior etapa en el club, entre 2011 y 2015.

En aquel ciclo, Pezzella jugó 69 partidos y ganó cinco títulos: Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015 y Copa Libertadores 2015. El futbolista publicó una historia en Instagram con un dorsal y una frase muy significativa: "Volver a empezar".

5. Juan Portillo 6. Aníbal Moreno 7. Maximiliano Salas 8. Maximiliano Meza 9. Sebastián Driussi 10. Juan Fernando Quintero 11. Facundo Colidio 13. Lautaro Rivero 15. Fausto Vera 16. Fabricio Bustos 17. Paulo Díaz 18. Matías Viña 20. Germán Pezzella 21. Marcos Acuña 22. Kevin Castaño 23. Matías Galarza 26. Tomás Galván 28. Lucas Martínez Quarta 29. Gonzalo Montiel 30. Leonel Jaime 31. Facundo González 32. Agustín Ruberto 33. Ezequiel Centurión 34. Giuliano Galoppo 36. Ulises Giménez 37. Thiago Acosta 38. Ian Subiabre 39. Santiago Lencina 40. Agustín Obregón 41. Santiago Beltrán 42. Franco Jaroszewicz