El grande del fútbol argentino que no se mete en el top 10 de los planteles más caros del país Un ranking especializado ordenó a los equipos de la Liga Profesional de Fútbol según el valor de mercado total que suman sus jugadores. Cuatro de los cinco grandes aparecen en la lista, pero uno se quedó afuera por poco.







Uno de los cinco grandes se quedó atrás en cuanto al valor de su plantel.

El sitio especializado Transfermarkt publicó los valores de mercado de todos los planteles de Primera del fútbol argentino.

El equipo más caro de la temporada 2026 es River, con un total de 111,5 millones de dólares.

Racing, Boca e Independiente aparecen dentro del Top 10.

San Lorenzo es el único grande que se quedó afuera: figura en el puesto 11. El fútbol argentino ya está en marcha, después de un mercado de pases que tuvo bastante movimiento y todavía puede dejar lugar a alguna sorpresa más. Los planteles de Primera se armaron para afrontar la temporada, pero un grande sorprendió: no está entre los 10 planteles más caros del país.

Se trata de San Lorenzo de Almagro, que quedó relegado a la posición 11 del ranking elaborado por el sitio especializado Transfermarkt. La lista tuvo en cuenta el valor de mercado de cada uno de los futbolistas de la Liga Profesional para, después, sumar el total por plantel.

River encabeza la tabla con un total de 111,5 millones de dólares, lo que representa un promedio de 3,85 millones por jugador. El mejor cotizado es el mediocampista Aníbal Moreno: con un valor estimado en casi 13 millones de dólares, es también el más caro de todos los que disputarán el Torneo Apertura.

san lorenzo cerro equipo @SanLorenzo Otros tres de los cinco grandes aparecen dentro del top 10. El mejor ubicado es el plantel de Racing, que figura segundo con un valor total de mercado de 110,5 millones de dólares. Boca está tercero, con 108,6 millones de dólares, e Independiente se encuentra séptimo con 53,3 millones de dólares.

San Lorenzo, en cambio, aparece recién en la posición 11, justo debajo de Talleres de Córdoba. El plantel del Ciclón está valuado en 42,4 millones de dólares, con un valor promedio por futbolista de 1,25 millones, casi una tercera parte del valor medio de River. El más caro es el defensor Jhohan Romaña, con 7 millones de dólares.

Top 10 equipos más caros del fútbol argentino River Plate: 111,5 millones de dólares. Racing Club: 110,5 millones de dólares. Boca Juniors: 108,6 millones de dólares. Estudiantes de La Plata: 59,3 millones de dólares. Rosario Central: 55,98 millones de dólares. Vélez Sarsfield: 54,1 millones de dólares. Independiente: 53,3 millones de dólares. Argentinos Juniors: 52,8 millones de dólares. Lanús: 52,5 millones de dólares. Talleres: 44,63 millones de dólares.