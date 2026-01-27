27 de enero de 2026 Inicio
Quién es Johnson Nsumoh, el delantero nigeriano que jugará en el fútbol argentino: en qué club

El club volvió a salirse del molde. La llegada del atacante genera expectativa por su recorrido europeo.

Por
Nsumoh se convertirá en el futbolista africano número 60 en pasar por el fútbol argentino..

  • Deportivo Riestra sorprendió en el mercado al inscribir a un delantero nigeriano de último paso por Europa.
  • Johnson Nsumoh tiene 24 años y llega libre tras jugar en la segunda división de Eslovaquia.
  • Puede desempeñarse como centrodelantero o por las bandas y viene de una temporada con participación regular.
  • Si resuelve su situación migratoria, firmará contrato hasta diciembre y se sumará al plantel profesional.

Deportivo Riestra volvió a dar que hablar en el fútbol argentino al incorporar a un delantero extranjero poco conocido en el medio local. Se trata de Johnson Nsumoh, atacante nigeriano que fue inscripto como refuerzo para afrontar los compromisos de esta nueva temporada.

La Selección arrancará el Mundial 2026 en la ciudad de Kansas.
El curioso estadio en el que la Selección argentina debutará en el Mundial 2026

El futbolista, de 24 años, llega al país luego de su último paso por el ascenso europeo y quedó con el pase en su poder al finalizar su vínculo con Baník Lehota, equipo de la segunda categoría de Eslovaquia. Su llegada se da mientras el club del Bajo Flores busca alternativas ofensivas para fortalecer el plantel.

A la espera de resolver cuestiones administrativas vinculadas a su residencia, el delantero se prepara para integrarse al grupo que conduce Gustavo Benítez y competir por un lugar en la Primera División, en una apuesta que vuelve a distinguir a Riestra dentro del mercado de pases.

Johnson Nsumoh

Johnson Nsumoh es un delantero nigeriano nacido el 14 de junio de 2001, que desarrolló gran parte de su carrera profesional en el fútbol europeo. Su recorrido incluye pasos por ligas menores de Malta y Eslovaquia, donde fue sumando experiencia en distintos equipos.

Entre los clubes en los que jugó se destacan Mosta y Birkirkara en el fútbol maltés, además de AS Trencin, FC ViOn, Spartak Trnava y Baník Lehota en territorio eslovaco. En febrero de 2020 se incorporó a Spartak Trnava, donde llegó a debutar en la primera división local y también disputó encuentros internacionales.

Johnson Nsumoh

En la última temporada, defendiendo los colores de Baník Lehota, participó en 12 partidos oficiales, con un registro de dos goles y dos asistencias. Su perfil le permite moverse como referencia de área o recostarse sobre ambos extremos, una característica que le da más opciones entre las variantes ofensivas del equipo.

De concretarse definitivamente su incorporación, Nsumoh se convertirá en el futbolista africano número 60 en pasar por el fútbol argentino. En el caso de Nigeria, uno de los antecedentes más recordados es el de Félix Orode, con pasado en San Lorenzo y una extensa trayectoria en el Ascenso.

