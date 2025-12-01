Este es el perfume favorito de Peso Pluma: cuánto sale en Argentina La fragancia preferida del músico destaca por su presencia intensa y su origen de lujo. Sus seguidores buscan replicar ese sello personal en su rutina diaria. + Seguir en







Un producto con precios de lujo. AP

El artista mexicano reveló qué fragancia elige en su rutina diaria y por qué se volvió un detalle muy comentado entre sus seguidores.

La preferencia del cantante por productos de lujo generó curiosidad entre quienes buscan replicar su estilo personal.

La colonia que utiliza pertenece a una reconocida casa francesa y se caracteriza por su aroma intenso y duradero.

También mencionó otra fragancia de uso frecuente y distintas marcas asociadas a sus accesorios habituales. Peso Pluma dio a conocer uno de los rasgos más consultados por sus fanáticos, quienes hace un tiempo que se preguntan cuál es la fragancia que prefiere en su rutina diaria. La elección del cantante despertó interés porque forma parte de los artículos que más suelen imitar sus seguidores, atentos a cada detalle de su imagen pública.

El auge y la proyección internacional del artista impulsaron la curiosidad por sus hábitos cotidianos. Su estilo, asociado a prendas y accesorios caros, afianzó una identidad visual reconocible que se replica en redes sociales y entre quienes buscan acercarse a su estética.

En una reciente entrevista, el músico compartió información sobre su vida diaria y despejó las dudas sobre las marcas que usa en distintos productos, incluidas las fragancias que forman parte de su sello personal.

bleu de chanel parfum Rilmac Cuál es el perfume favorito de Peso Pluma El cantante explicó que una de las fragancias que más utiliza es una colonia colonia de la marca Chanel que forma parte dela edición Blue de Chanel, la cual es reconocida por su aroma amaderado y por la intensidad que deja al aplicarse en zonas calientes de la piel, como el cuello y las muñecas. La marca la describe como una esencia ligada a la libertad, de terminación profunda y fuerte carácter, acompañada por una línea completa de productos corporales y de afeitado.

Además de esta elección principal, también señaló que recurre a otra fragancia de uso diario perteneciente a una firma italiana, conocida por sus tonos cálidos y su presencia fuerte, muy elegida dentro del mercado premium.

bleu de chanel parfum Redes sociales Cuánto sale el perfume favorito de Peso Pluma en Argentina La edición Blue de Chanel, tiene un valor superior a los $200 mil en su envase de 50 ML, mientras que el de 100 puede superar los $300 mil. Estos precios que se pueden ver en tiendas online de nuestro país muestran que es un producto de elite, pero aún así generó un gran interés por parte de sus fans que empezaron a realizar consultas sobre sus características y precios en cada mercado.