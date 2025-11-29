29 de noviembre de 2025 Inicio
Con una asistencia de Lionel Messi, Inter Miami goleó por 5-1 a New York City y está en la final de la MLS

El astro argentino se llevó el trofeo de la Conferencia Este y metió a las Garzas en la gran final de la Major League Soccer por primera vez en su historia: con un triplete de Allende, la figura, y goles de Silvetti y Telasco borró al equipo neoyorquino. Así, enfrentará en el partido definitorio a San Diego FC o Vancouver Whitecaps.

Inter Miami se consagró campeón de la Conferencia Este y clasificó a la gran final de la MLS al vapulear a New York City por 5-1 en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale. El equipo del astro argentino Lionel Messi, quien completó un buen partido con una asistencia, desplegó su mejor fútbol en esta instancia definitoria y, con un triplete de Tadeo Allende, la figura del encuentro, y goles de Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia, sacó su boleto por primera vez en su historia a la definición por el título de la MLS: espera por el ganador de San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

El equipo de Javier Mascherano brindó una exhibición de fútbol justo cuando más lo necesitaba. Las Garzas fueron de menor a mayor durante la temporada regular y en estos playoffs para clasificarse por primera vez en su historia al partido definitorio por la MLS Cup, el trofeo que le falta a Messi en sus vitrinas. En Inter, dijeron presentes los argentinos Rocco Ríos Novo, Marcelo Weigandt, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez, Silvetti, Messi y Allende.

Y no hizo falta de un concierto del 10 de la Selección argentina para que el conjunto rosa borre de la cancha al equipo neoyorquino. Porque hay un nombre propio que está creciendo de manera agigantada: se trata de Tadeo Allende. El ex-Godoy Cruz metió un hat-trick increíble para llevarse todos los aplausos del Chase Stadium y ser el complemento ideal de Messi y Luis Suárez.

La goleada se completó con un golazo de contra de Telasco Segovia, con una maratónica corrida de Jordi Alba, quien realizó un pique de 70 metros para pisar el área y asistir de taco al venezolano, como si fuera un dios del fútbol. También el rosarino Silvetti fue partícipe de un espectáculo de las Garzas, ante el equipo visitante, que había descontado en el primer tiempo, gracias a un tiro libre del argentino Maxi Moralez y posterior cabezazo de Justin Haak.

De esta manera, Inter Miami jugará por primera vez la final de la MLS Cup, a la espera de que se defina la llave entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps. El partido definitorio se llevará a cabo el próximo sábado en el Chase Stadium, al ser el mejor equipo en la fase regular, a partir de las 23.

