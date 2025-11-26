IR A
¿Lionel Messi versus el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

La serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer llega a su fin, y sus protagonistas invitaron a los argentinos a acompañarlos en esta última aventura. ¿Qué ocurriría si la Pulga ingresara al Upside Down?

La espera casi termina para saber qué les depara a Eleven, Mike, Dustin, Lucas y Max en esta nueva temporada. Por eso, desde la cuenta de Latinoamérica Che Netflix compartieron una invitación especial junto a Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) y Lucas (Caleb McLaughlin).

En el video compartido en redes sociales, los cuatro jóvenes saludan a sus espectadores en Argentina y, Gaten Matarazzo tomó la posta para plantear la siguiente situación: "Sabemos que no tienen a una Once, pero tienen un diez que tiene superpoderes".

A lo que los demás lo miran con cierto desconcierto al no saber a quién se refiere: "¿Qué? ¿Quién?", pregunta Finn a lo que Gaten le responde: "¿Messi?", relacionándolo el número 10 que siempre lleva en su camiseta.

"Él hubiera sido muy útil en la pelea con el Azotamentes", reflexionó Caleb, lo que desató una teoría: ¿Qué podría pasar si Messi ingresa al mundo de Stranger Things? ¿Podría ayudar a los personajes a enfrentar a Vecna?

"Sin dudas, sentimos un poco de nostalgia porque estamos llegando a la temporada final", reflexionó Noah a lo que Caleb recordó "de hecho, estábamos pensando en la vez que visitamos su país en 2018".

Tanto Noah, Caleb y Sadie Sink (que interpreta a Max) viajaron a la Argentina en el año 2018, en el marco de una edición de la Comic Con. "Eran muy buenos, amamos a nuestros fans argentinos", añadió Noah, a lo que Gaten aseguró que le gustaría viajar y conocer el país muy pronto.

