¿Lionel Messi versus el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

¿Messi vs el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

La primera parte de la última temporada de Stranger Things se estrena este miércoles 26 de noviembre y Netflix publicó un nuevo video con sus protagonistas donde mencionan al indiscutido número 1 del mundo: Lionel Messi. ¿A caso La Pulga podría aparecer en el Upside Down?

La espera casi termina para saber qué les depara a Eleven, Mike, Dustin, Lucas y Max en esta nueva temporada. Por eso, desde la cuenta de Latinoamérica Che Netflix compartieron una invitación especial junto a Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) y Lucas (Caleb McLaughlin).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Che Netflix (@chenetflix) En el video compartido en redes sociales, los cuatro jóvenes saludan a sus espectadores en Argentina y, Gaten Matarazzo tomó la posta para plantear la siguiente situación: "Sabemos que no tienen a una Once, pero tienen un diez que tiene superpoderes".

A lo que los demás lo miran con cierto desconcierto al no saber a quién se refiere: "¿Qué? ¿Quién?", pregunta Finn a lo que Gaten le responde: "¿Messi?", relacionándolo el número 10 que siempre lleva en su camiseta.

"Él hubiera sido muy útil en la pelea con el Azotamentes", reflexionó Caleb, lo que desató una teoría: ¿Qué podría pasar si Messi ingresa al mundo de Stranger Things? ¿Podría ayudar a los personajes a enfrentar a Vecna?